Adalet Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen personel alım süreci yakından takip ediliyor. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) kapsamında infaz ve koruma memuru ile zabıt kâtibi başta olmak üzere farklı unvanlarda toplam 3 bin 500 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adayların gözü sonuç takvimine çevrildi. Peki, Adalet Bakanlığı personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak? CTE İKM ve diğer kadro sonuçları hangi tarihte belli olacak? İşte sürece dair merak edilenler…
Adalet Bakanlığı'nın personel alımı süreci hız kesmeden devam ederken, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kapsamında infaz koruma memuru, zabıt katibi, hemşire, teknisyen gibi çeşitli branşlarda toplam 3.500 sözleşmeli personel istihdamı için başvurular Ağustos ayında tamamlandı. Adaylar arasında büyük bir heyecan hakim olan bu alımda, 3.172 infaz koruma memuru kontenjanı en çok dikkat çeken detay olarak öne çıkıyor. Başvuru değerlendirmelerinin ardından tüm gözler CTE sözlü sınav takvimine ve nihai sonuçlara çevrildi. Adalet Bakanlığı personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak? CTE İKM sözlü sınav sonuçları hangi tarihte duyurulacak?
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığından CTE personel alımı sonuçlarına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Bu hafta içinde bir açıklama yapılması bekleniyor. Alınacak personel sayısı ve ünvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri cte.adalet.gov.tr adresinden duyurulacak.
Adalet Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı
Ceza infaz kurumları için sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere; 3.172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 destek personeli (şoför), 29 destek personeli (aşçı), 2 destek personeli (kaloriferci), 30 destek personeli (hasta bakıcı), 24 destek personeli (hizmetli) olmak üzere toplam 3.500 personel alımı yapılacaktır.
Adalet Bakanlığı personel alımı Sözlü sınav konuları
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.
Aşçılık sözlü sınavında; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık ünvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.
Adalet Bakanlığı personel alımı genel başvuru şartları
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
d) Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek infaz ve koruma memuru haricindeki tüm ünvanlarda; Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin "Özel Şartlar" bölümünün 6’ncı maddesinin 18 inci fıkrasının "c" bendine göre; açıktan atanacak bütün ünvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
e) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’nda; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden (KPSS) en az 70 puan almak,
f) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 15.08.2025 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın (KPSS-2024) yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
g) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.
Sözleşmeli destek personeli (Şoför):
Sürücü belgesi (E sınıfı veya 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D1 sınıfı sürücü belgesi).
Sözleşmeli destek personeli (Aşçı):
-Halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Millî Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifika (Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Özel Şartlar başlıklı 6. maddesinin 9/A bendinin (b) alt bendinde belirtilen kurumlardan mezun olan adaylardan istenecektir.),
-Transkript veya ders içeriklerini gösterir belge.
Sözleşmeli destek personeli (Kaloriferci):
Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olduklarına dair belge veya ilgili branşta sertifika.
İnfaz ve koruma memuru kadrolarına alım nasıl yapılacak?
İnfaz ve koruma memuru kadroları için ceza infaz ve güvenlik hizmetleri program veya alanı ve ilgili mevzuat uyarınca buna denkliği kabul edilen program veya alan mezunlarına ilan edilen kadro sayısının yüzde ellisini aşmamak üzere kontenjan belirlenebilir. Kontenjan belirlenmemiş ise Adalet Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği 9. madde ikinci fıkra uyarınca seçim yapılırken bu fıkrada belirtilen kadro ve mezuniyetlere öncelik tanınır.
İnfaz ve koruma memuru pozisyonlarına yapılacak atamalarda boy kilo ölçümü merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak ve her bir öğrenim düzeyi için ayrı ayrı olmak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 (üç) katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanır.