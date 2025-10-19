Adalet Bakanlığı personel alımı 2025: 3 bin 500 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İKM ve zabıt katibi sonuçları için bekleyiş sürüyor

3 bin 500 kişilik büyük alım

Bu yılki alımlar kapsamında 3 bin 172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 şoför, 29 aşçı, 2 kaloriferci, 30 hasta bakıcı ve 24 hizmetli olmak üzere toplam 3 bin 500 sözleşmeli personel istihdam edilecek.





Ayrıca Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ek duyuruya göre 1.500 zabıt katibi alımı da tamamlanmış durumda.