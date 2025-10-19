Adalet Bakanlığı personel alımı 2025: 3 bin 500 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İKM ve zabıt katibi sonuçları için bekleyiş sürüyor

Adalet Bakanlığı 2025 yılı infaz koruma memuru (İKM) alımı sonuçları için bekleyiş sürüyor. 1-15 Ağustos tarihlerinde tamamlanan başvuruların ardından, sonuçların CTE ve Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü üzerinden ilan edilmesi bekleniyor. 3 bin 500 personelin alınacağı süreçte, başvuruların ardından gözler artık açıklanacak sonuçlarda. Peki İKM ve zabıt katibi personel alımı sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığı’nın 2025 yılı personel alımı süreci kapsamında yapılan İnfaz Koruma Memuru (İKM) başvurularında sona gelindi. 1-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından, adaylar sonuç duyurusu için gözünü Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) sayfalarına çevirdi.
3 bin 500 kişilik büyük alım
Bu yılki alımlar kapsamında 3 bin 172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 şoför, 29 aşçı, 2 kaloriferci, 30 hasta bakıcı ve 24 hizmetli olmak üzere toplam 3 bin 500 sözleşmeli personel istihdam edilecek.
Ayrıca Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ek duyuruya göre 1.500 zabıt katibi alımı da tamamlanmış durumda.
Sonuçlar henüz açıklanmadı
Adalet Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre İKM sonuçları henüz açıklanmadı. Resmî duyurunun önümüzdeki günlerde bakanlığın internet sitesi üzerinden yapılması bekleniyor.
Benzer alım süreçlerinde sonuçların genellikle başvuru süresinin tamamlanmasından 3 ila 6 hafta sonra yayımlandığı biliniyor. Bu kapsamda sonuçların Ekim ayının ikinci yarısında erişime açılabileceği tahmin ediliyor.
Sonuçlar nereden öğrenilecek?
Adaylar, sonuçlarını Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü (pgm.adalet.gov.tr) veya Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (cte.adalet.gov.tr) siteleri üzerinden öğrenebilecek.
Ayrıca sonuçların e-Devlet sistemi üzerinden de kimlik numarasıyla sorgulanabileceği ifade ediliyor.
Sırada mülakat ve güvenlik süreci var
Sonuçların açıklanmasının ardından, mülakat ve güvenlik soruşturması aşamaları başlayacak. Başarılı adaylar daha sonra Ceza İnfaz Kurumları’nda göreve başlamak üzere aday memur eğitimine katılacak.
Bakanlık yetkilileri, resmi duyurular dışında sosyal medyada dolaşan sahte listelere karşı adayları dikkatli olmaları konusunda uyardı.