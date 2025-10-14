Adalet Bakanlığı'nın Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) aracılığıyla yürütülen 3.172 infaz koruma memuru alımı başvuruları 1-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlandı. İKM başvuru sonuçları, Adalet Bakanlığı personel alımları ne zaman belli olacak sorusuyla gündemde. Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı? CTE İKM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sözlü sınav ve uygulamalı sınav tarihleriyle ilgili son gelişmeler burada.
İKM başvuru sonuçları için nefesler tutuldu. Adalet Bakanlığı tarafından 2025 yılında yapılacak 3 bin 500 personel alımı için süreç devam ediyor. Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru alımı için başvurular, 1-15 Ağustos tarihleri arasında alındı.
İKM alımı başvuru sürecinin sona ermesinin ardından gözler 3 bin 172 alımın yapılacağı İnfaz Koruma Memuru (İKM) alımı sonuçlarına çevrildi. Adalet Bakanlığı İKM başvuru sonuçları, bakanlık bünyesinde görev almak isteyen pek çok vatandaşın araştırdığı husus olmaya devam ediyor. Peki, Adalet Bakanlığı İKM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o ayrıntılar.
İKM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvuruların tamamlanmasının ardından sırada sözlü mülakat ve uygulama sınavı sonuçları bulunuyor. Adalet Bakanlığı’nın daha önceki alım takvimleri dikkate alındığında, sonuçların genellikle başvuru sürecinin tamamlanmasından 1 ila 2 ay içerisinde açıklandığı biliniyor. Bu nedenle 2025 İKM alımı sonuçlarının da Eylül ayının ilk haftalarında ilan edilmesi bekleniyor.
İKM sonuçlar Adalet Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) sitesi üzerinden ilan edilmektedir. İnfaz ve Koruma Memuru alımı Sonuçların 8 Eylül tarihine kadar açıklanması öngörülüyor.
İNFAZ KORUMA MEMURU İKM SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENLECEK?
Adaylar, İKM sonuçlarına Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü (pgm.adalet.gov.tr) adresi üzerinden erişebilecek. Ayrıca T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle e-Devlet kapısı üzerinden de sorgulama yapılabilecek.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI
Adalet Bakanlığı tarafından infaz ve koruma memurluğuna 3 bin 500 yeni personel alacak. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 3 bin 172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 destek personeli (şoför), 29 destek personeli (aşçı), 2 destek personeli (kaloriferci), 30 destek personeli (hasta bakıcı), 24 destek personeli (hizmetli) olmak üzere 3 bin 500 personel alacak.