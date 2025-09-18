ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI SON AÇIKLAMALAR: Adalet Bakanlığı banka promosyonu ne zaman yatacak, yeni rakam kesinleşti mi?

PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

Adalet Bakanlığı promosyon ihalesinde son olarak en yüksek teklifi 90 bin lira ile Vakıfbank yaptı. Bu teklif yetersiz bulunurken bankanın teklifini 99 bin liraya yükselttiği iddia edildi. Bakanlık tarafından bu bilgi henüz doğrulanmazken Adalet-Sen promosyon ödemelerinin kişi başı en az 150 bin lira olmasını gerektiğini ifade etmişti. Promosyon ödemelerinin 100 bin sınırının aşılması öngörülüyor.