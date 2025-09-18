ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI SON AÇIKLAMALAR: Adalet Bakanlığı banka promosyonu ne zaman yatacak, yeni rakam kesinleşti mi?

Adalet Bakanlığı’nda görev yapan yaklaşık 200 bin personel, banka promosyonu ödemeleri için son ihale sürecini yakından takip ediyor. 18 Ağustos’ta gerçekleştirilen ihalede en yüksek teklif 90 bin TL ile Vakıfbank’tan geldi. Ancak sendikalar, düşük faizli kredi imkanı, enflasyona göre güncelleme ve 3 yıl ile sınırlı sözleşme taleplerini bakanlığa iletmişti. Peki, Adalet Bakanlığı promosyonu ne kadar olacak?
ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİNDE SON DURUM NE?
Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ramazan Can, yaptığı son açıklamada promosyon ödemelerine ilişkin görüşmelerin devam ettiğini aktardı. Can, sürecin hızlandırılması ve kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayacak şekilde sonuçlanması için gerekli çalışmaların yapıldığını vurguladı. Eylül ayı sonuna kadar ihale sürecinin tamamlanması ve Ekim ayında promosyon ödemelerinin hesaplara geçmesi bekleniyor.
PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?
Adalet Bakanlığı promosyon ihalesinde son olarak en yüksek teklifi 90 bin lira ile Vakıfbank yaptı. Bu teklif yetersiz bulunurken bankanın teklifini 99 bin liraya yükselttiği iddia edildi. Bakanlık tarafından bu bilgi henüz doğrulanmazken Adalet-Sen promosyon ödemelerinin kişi başı en az 150 bin lira olmasını gerektiğini ifade etmişti. Promosyon ödemelerinin 100 bin sınırının aşılması öngörülüyor.
2022 YILINDA 25 BİN LİRA PROMOSYON VERİLMİŞTİ
Adalet Bakanlığı promosyon ödemesi son olarak üç yıl önce tek seferde 25 bin lira olarak hesaplara yatırıldı. Adalet-Sen promosyon ihalesi öncesinde beklentilerini Bakanlığa iletmişti. Sendikaların beklentileri şu şekilde;
Kişi başı en az 150.000 TL tutarında tek seferde ve peşin ödeme,
Sözleşme süresinin en fazla 3 yıl olması,
Yıllık enflasyon farkına göre revize opsiyonu,
EFT, havale gibi bankacılık işlemlerinin ücretsiz sunulmaya devam etmesi,
Adalet Bakanlığı personeline özel düşük faizli kredi imkânları,
Faizsiz ve geri ödeme avantajlı bireysel kredi paketlerinin sunulması.