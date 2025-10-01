ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEME TARİHLERİ: Adalet Bakanlığı 99 bin 500 TL promosyon yattı mı, ne zaman yatacak?

Yeni Şafak
09:251/10/2025, Çarşamba
Adalet Bakanlığı promosyon ihalesi sonuçlandı. Vakıfbank ile yapılan anlaşmaya göre bakanlık personeline 99 bin 500 TL promosyon ödenecek. Ödemeler peşin ve eksiksiz olarak hesaplara yatırılacak. Peki, Adalet Bakanlığı promosyonu 2025 yattı mı, ne zaman yatacak?

Adalet Bakanlığı çalışanlarının beklediği promosyon anlaşması sonuçlandı. Vakıfbank, personele 99 bin 500 TL promosyon ödemesi gerçekleştirecek. Ödemeler tek seferde yatırılacak. Peki, promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak, 2025 Adalet Bakanlığı promosyonu yattı mı?

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYONU YATTI MI 2025?

Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri 30 Eylül itibariyle yapılacak. Bakanlık çalışanları, ödemelerin yatıp yatmadığını Vakıfbank aracılığıyla sorgulayabilecek. İnternet bankacılığı üzerinden hesap numaraları ve şifreleri ile giriş yapan kullanıcılar, ödemelerinde son durumu gelen transferler üzerinden görüntüleyebilir. Alternatif olarak internet bankacılığı veya telefon bankacılığıyla sorgulama işlemi yapabilirler. Hak sahipleri, 0850 222 0724 aracılığıyla müşteri hizmetlerine bağlanarak ödemelerini kontrol edebilirler.

PROMOSYONA EK FAİZSİZ NAKİT AVANS FIRSATI

Promosyon ödemelerinin yanı sıra Adalet Bakanlığı çalışanlarına 100 bin liraya kadar faizsiz 3 taksit halinde ödemeli nakit avans kullandırma imkanı sunulacak. Nakit avanstan gerekli şartları sağlayan adaylar yararlanabilecek. Nakit avans kullanma şartlarını taşımayanlar ise faydalanamayacak. Faizsiz nakit avanstan yararlanmak isteyenler müşteri hizmetleri aracılığıyla bilgi alabilirler.

PROMOSYON GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Adalet Bakanlığı çalışanlarının yanı sıra Emniyet çalışanlarına da bu yıl promosyon ödemesi yapılacak. EGM promosyon ihalesi sonuçlandıktan sonra emniyet çalışanlarına ödenecek promosyon tutarı belli olacak.

Benzer şekilde TRT çalışanları da bu yıl promosyon ödemesinden yararlanacak. Özel bankalar ve kamu bankaları ise SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı banka promosyonlarını aylık olarak güncelliyor. Güncel promosyon tutarları bankaların resmi web sayfaları üzerinden duyuruluyor.

#Adalet Bakanlığı
#adalet bakanlığı promosyon
#Adalet bakanlığı promosyon 2025
