Depremden etkilenen illerde yapımı tamamlanan konutlar gerçekleştirilen kura çekimi ile hak sahiplerini bulurken, Deprem bölgesindeki konut ve iş yerlerinin hak sahiplerine teslimi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'ya yapımı tamamlanan 46 bin 307 konut daha teslim edilmişti. Peki deprem konutları ve iş yerleri hak sahiplerine ne zaman teslim edilecek? İşte AFAD TOKİ konut ve işyeri teslim tarihleri.
6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde Deprem Sonrası Yeniden İnşa Projesi hızla devam ediyor. Depremden etkilenen Hatay'da 13 bin 980, Adana'da 2 bin 945, Gaziantep'te 1.535, Diyarbakır'da 822, Elazığ'da 3 bin 353, Adıyaman'da 6 bin 781, Kahramanmaraş'ta 7 bin 202, Şanlıurfa'da 991, Kilis'te 223, Osmaniye'de 1.921 ve Malatya'mızda 6 bin 554 olmak üzere toplamda 46 bin 307 konut daha geçtiğimiz günlerde teslim edildi. Bu çerçevede teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 155 bin 124'ten 201 bin’e yükseldi. 2025 yılı TOKİ AFAD deprem konutları ve işyeri teslim takvimi açıklandı.
Deprem bölgesindeki konut ve iş yerleri hak sahiplerine ne zaman teslim edilecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, TOKİ koordinesinde Emlak Konut GYO ve Yapı işleri Genel Müdürlüğü ile 11 ilde 174 ayrı alanda, 1900 şantiye, 1581 köy evi şantiyesi olmak üzere toplam 3 bin 481 şantiyede 182 bin kişi çalışmalarına devam ediyor.
Deprem bölgesindeki 11 ilde bugüne kadar 169 bin 171 konut, 149 iş yeri ve 32 bin 260 köy evi olmak üzere toplam 201 bin 580 konut teslim edildi. Bu yıl sonunda 358 bin 859 konut, 31 bin 307 iş yeri ve 62 bin 817 köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 konut hak sahiplerine teslim edilecek.
Adana'da ne kadar deprem konutu ve işyeri teslim edilecek?
Yapılan çalışmalar kapsamında, Adana'da 6 bin 700 konut ve 117 köy evi olmak üzere toplam 6 bin 817 konut teslim edildi. Bu yıl sonuna kadar 11 bin 899 konut, 89 iş yeri ve 534 köy evi olmak üzere toplam 12 bin 522 konut ve iş yeri teslim edilecek.
Adıyaman'da ne kadar deprem konutu ve işyeri teslim edilecek?
Adıyaman'da 27 bin 433 konut ve 3 bin 973 köy evi olmak üzere toplam 31 bin 406 konut teslim edildi. Yıl sonuna kadar 30 bin 835 konut, 2 bin 580 iş yeri ve 10 bin 158 köy evi olmak üzere toplam 43 bin 573 konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslimi yapılacak.
Diyarbakır'da ne kadar deprem konutu ve işyeri teslim edilecek?
Diyarbakır'da 7 bin 665 konut, 255 köy evi olmak üzere toplam 7 bin 920 konut teslim edildi. Yıl sonuna kadar 16 bin 27 konut, 251 iş yeri ve 1299 köy evi olmak üzere toplamda 17 bin 577 konut ve iş yeri teslim edilecek.
Elazığ'da ne kadar deprem konutu ve işyeri teslim edilecek?
Elazığ'da ise 8 bin 149 konut, 685 köy evi olmak üzere toplam 8 bin 834 konut teslim edildi. Bu yılın sonuna kadar 10 bin 261 konut, 87 iş yeri, 2 bin 794 köy evi olmak üzere toplam 13 bin 142 konut ve iş yeri hak sahiplerine verilecek.
Gaziantep'te ne kadar deprem konutu ve işyeri teslim edilecek?
Gaziantep'te 19 bin 428 konut, 52 iş yeri ve 2 bin 995 köy evi olmak üzere toplam 22 bin 475 konut teslim edildi. Yıl sonuna kadar 23 bin 694 konut, 1219 iş yeri ve 4 bin 587 köy evi olmak üzere toplam 29 bin 500 konut ve iş yeri teslim edilecek.
Hatay'da ne kadar deprem konutu ve işyeri teslim edilecek?
Hatay'da 40 bin 586 konut, 27 iş yeri ve 5 bin 554 köy evi olmak üzere toplam 46 bin 167 konut teslim edildi. Yıl sonuna kadar 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere toplam 153 bin 248 konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslimi yapılacak.
Kahramanmaraş'ta ne kadar deprem konutu ve işyeri teslim edilecek?
Kahramanmaraş'ta 24 bin 420 konut, 30 iş yeri ve 10 bin 180 köy evi olmak üzere toplam 34 bin 630 konut teslim edildi. Yıl sonuna kadar 53 bin 976 konut, 6 bin 397 iş yeri ve 13 bin 814 köy evi olmak üzere toplam 74 bin 187 konut ve iş yeri teslim edilecek.
Kilis'te ne kadar deprem konutu ve işyeri teslim edilecek?
Kilis'te 1713 konut, 4 iş yeri ve 439 köy evi olmak üzere toplam 2 bin 156 konut teslim edildi. Yıl sonuna kadar 1854 konut, 4 ticaret ve 1003 köy evi olmak üzere toplamda 2 bin 861 konut ve iş yeri hak sahiplerine verilecek.
Malatya'da ne kadar deprem konutu ve işyeri teslim edilecek?
Malatya'da ise 20 bin 212 konut, 20 iş yeri ve 6 bin 93 köy evi olmak üzere toplam 26 bin 325 konut teslim edildi. Yıl sonuna kadar 55 bin 496 konut, 10 bin 714 iş yeri ve 13 bin 210 köy evi olmak üzere toplam 79 bin 420 konut ve iş yeri teslim edilecek.
Osmaniye'de ne kadar deprem konutu ve işyeri teslim edilecek?
Osmaniye'de 6 bin 391 konut, 6 iş yeri ve 940 köy evi olmak üzere toplam 7 bin 337 konut teslim edildi. Yıl sonuna kadar 9 bin 366 konut, 760 iş yeri ve 2 bin 92 köy evi olmak üzere toplamda 12 bin 218 konut ve iş yeri teslim edilecek.
Şanlıurfa'da ne kadar deprem konutu ve işyeri teslim edilecek?
Şanlıurfa'da 6 bin 474 konut, 10 iş yeri ve 1029 köy evi olmak üzere toplam 7 bin 513 konut teslim edildi. Yıl sonuna kadar 12 bin 69 konut, 103 iş yeri ve 2 bin 563 köy evi olmak üzere toplam 14 bin 735 konut ve iş yeri hak sahiplerine verilecek.
Deprem köy evleri ne zaman teslim edilecek?
Deprem bölgesinde bugüne kadar 32 bin 260 köy evi tamamlandı. 2025 yılı sonunda ise deprem bölgesinde 62 bin 817 köy evinin teslim edilmesi hedefleniyor.