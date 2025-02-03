Malatya'da ne kadar deprem konutu ve işyeri teslim edilecek?

Malatya'da ise 20 bin 212 konut, 20 iş yeri ve 6 bin 93 köy evi olmak üzere toplam 26 bin 325 konut teslim edildi. Yıl sonuna kadar 55 bin 496 konut, 10 bin 714 iş yeri ve 13 bin 210 köy evi olmak üzere toplam 79 bin 420 konut ve iş yeri teslim edilecek.