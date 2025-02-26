Aile Destek ödemesi Şubat ayında yatacak mı? Şubat ayı aile destek ödemesi resmi açıklama geldi mi?

Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemelerin 2025 yılında devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Geçtiğimiz iki yıl boyunca hak sahiplerine düzenli olarak yapılan ödemelerin, yeni yılda da sürüp sürmeyeceği konusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Şubat ayı ödemelerinin hesaplara yatıp yatmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Programın uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.