Aile Destek ödemesi Şubat ayında yatacak mı? Şubat ayı aile destek ödemesi resmi açıklama geldi mi?

Aile Destek Programı ödemelerinin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. 2022 yılında geçici süreyle başlatılan destek programı, Aralık 2024 itibarıyla sona erdi. Şubat ayında ödeme bekleyen hak sahipleri, programın uzatılıp uzatılmadığını araştırıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yeni bir açıklama yapılmazken, 2025 yılında ödemelerin sürdürülüp sürdürülmeyeceği belirsizliğini koruyor.
Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemelerin 2025 yılında devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Geçtiğimiz iki yıl boyunca hak sahiplerine düzenli olarak yapılan ödemelerin, yeni yılda da sürüp sürmeyeceği konusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Şubat ayı ödemelerinin hesaplara yatıp yatmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Programın uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ 2025?
Türkiye Aile Destek Programı', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 2022'de dönemsel olarak başlatıldı.
Ocak ayında yapılacak ödemenin ardından sona ermesi planlanan program kapsamında bugüne kadar hanelere toplam 106,8 milyar lira destek sağlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Aile Destek Programı ödemeleri 2024 Aralık ayına sonuna uzatılmıştı. Bu bağlamda son ödemeler de Aralık ayı içerisinde ve geçtiğimiz haftalarda hesaplara yatırıldı.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ 2025'TE UZATILACAK MI?
Aile Destek Programı ödemelerinin 2024 Aralık ayında sona ereceği açıklanmıştı. Sosyal yardımın uzatıldığına yönelik resmi bir açıklama gelmedi.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile destek ödemeleri son yapılan açıklamalara göre aralık ayında tamamlandı. Dolayısı ile ocak ayında olmadığı gibi şubat ayında da ödeme yapılması beklenmiyor.