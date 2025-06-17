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Aile hekimlerinden alınacak rapor ücretleri belli oldu: Ehliyet, sporcu, hac/umre için parmak izi raporu, iş sağlığı ve güvenliği raporu, akli meleke raporu, yivsiz av tüfeği ücret tarifesi

Aile hekimlerinden alınacak rapor ücretleri belli oldu: Ehliyet, sporcu, hac/umre için parmak izi raporu, iş sağlığı ve güvenliği raporu, akli meleke raporu, yivsiz av tüfeği ücret tarifesi

11:4717/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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<p>Aile Hekimliği / Sağlık Ocağı sağlık raporu ücretleri 2025</p>
Aile Hekimliği / Sağlık Ocağı sağlık raporu ücretleri 2025

Son dönemde yapılan düzenlemelerle birlikte, aile hekimlerinden alınan sağlık raporları ücretli hale geldi. Daha önce ücretsiz olarak temin edilebilen bu raporlar için artık belirli bir ücret ödenmesi gerekiyor. Peki aile hekimi ehliyet ve sağlık raporları ücreti ne kadar? İşte ehliyet, sporcu, hac/umre için parmak izi raporu, iş sağlığı ve güvenliği raporu, akli meleke raporu, yivsiz av tüfeği ücret tarifesi.

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı sağlık hizmetleri fiyat tarifesi belli oldu. Buna göre, ücretsiz olarak verilen bazı sağlık raporları için artık ödeme yapılması gerekli olacak. İsteğe bağlı sağlık raporu ücreti 2025 için Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı itibarıyla geçerli olacak yeni sağlık hizmetleri fiyat tarifesini yayımladı. Aile hekimlerinden alınacak sağlık raporları ücretli hale getirildi.

Aile sağlığı merkezlerinde hangi raporlar ücretli oldu?

Aile sağlığı merkezinde muayeneler ücretsiz olmaya devam edecek ama rapora esas işlemler için belirlenen ücret, vatandaş tarafından karşılanacak. Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren rapor ücretleri belli oldu.

Aile hekimliklerinden alınacak sürücü raporu (ehliyet), sporcu raporu, durum bildirir tek hekim raporları, hac/umre için parmak izi raporu, iş sağlığı ve güvenliği raporu, akli meleke raporu, yivsiz av tüfeği raporu 15 Haziran 2025 tarihi itibarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından ücretli hale getirildi.

Aile hekimi ehliyet ve sağlık raporları ücreti ne kadar?

Raporları almak isteyenler bundan sonra 250 lirayı ödeyerek rapora sahip olabilecek. Fiyat listesi ise şu şekilde:

Tek Hekim Sağlık Raporu: 300 TL

Tek Hekim Sağlık Raporu (Aile Hekimliği): 250 TL

Sağlık Kurulu Raporu: 1.250 TL

Silah Ruhsatı için Sağlık Kurulu Raporu: 1.500 TL

Sürücü Raporları Tek Branş: 300 TL

Sürücü Raporları İki Branş: 450 TL

Sürücü Raporları Sağlık Kurulu: 750 TL

Uçucu Raporu (Sivil Vatandaş) Sınıf I: 5.250 TL

Uçucu Raporu (Sivil Vatandaş) Sınıf II: 3.750 TL

Dalgıç/Denizaltıcı Raporu (Sivil Vatandaş): 3.750 TL

Psiko-teknik Değerlendirme Psikiyatri Muayenesi: 300 TL

SAĞLIK BAKANLIĞI RAPOR ÜCRETİ LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ



Sağlık ocağı rapor ücretleri nereye nasıl ödeniyor?

Ücretler aile hekimliğindeki yetkililere değil sbos.saglik.gov.tr adresinden veya karekodla giriş yapılarak ödeniyor.

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