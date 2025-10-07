ÖSYM tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3) başvuruları 7 Ekim-14 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak. Peki, ALES başvurusu nasıl yapılır ve başvuru ücreti ne kadar?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden alınacak. ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alınacak olan ALES başvuruları ile adaylar müracaatlarını tamamlayacaklar. Peki, 2025 ALES 3 başvurusu ne zaman? ALES başvurusu nasıl yapılır ve başvuru ücreti ne kadar?
ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 ALES takvimi sonrasında yılın son sınavı için başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre; 2025 ALES/3 sınavı için başvurular başladı. Başvurular 14 Ekim 2025 tarihinde sona erecek. ALES/3 geç başvuru tarihi ise 21 Ekim 2025 olarak açıklandı.
ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ALES/3 başvuru ücreti henüz daha ÖSYM tarafından açıklandı. 2025 yılı için ALES başvuru 850 TL.
ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş (ALES/3) başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden alınacak.
ALES NE ZAMAN?
ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, ALES/3 sınavı 23 Kasım'da yapılacak.