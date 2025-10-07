ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 ALES takvimi sonrasında yılın son sınavı için başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre; 2025 ALES/3 sınavı için başvurular başladı. Başvurular 14 Ekim 2025 tarihinde sona erecek. ALES/3 geç başvuru tarihi ise 21 Ekim 2025 olarak açıklandı.



