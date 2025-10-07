Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
ALES/3 başvuruları başladı mı? ÖSYM başvuru kılavuzu ALES başvuru ücreti ne ne kadar?

ALES/3 başvuruları başladı mı? ÖSYM başvuru kılavuzu ALES başvuru ücreti ne ne kadar?

09:587/10/2025, Salı
G: 7/10/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p><strong><em><u>ALES 3&nbsp;başvuru ekranı</u></em></strong></p>
ALES 3 başvuru ekranı

ÖSYM tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3) başvuruları 7 Ekim-14 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak. Peki, ALES başvurusu nasıl yapılır ve başvuru ücreti ne kadar?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden alınacak. ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alınacak olan ALES başvuruları ile adaylar müracaatlarını tamamlayacaklar. Peki, 2025 ALES 3 başvurusu ne zaman? ALES başvurusu nasıl yapılır ve başvuru ücreti ne kadar?

ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 ALES takvimi sonrasında yılın son sınavı için başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre; 2025 ALES/3 sınavı için başvurular başladı. Başvurular 14 Ekim 2025 tarihinde sona erecek. ALES/3 geç başvuru tarihi ise 21 Ekim 2025 olarak açıklandı.


ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/3 başvuru ücreti henüz daha ÖSYM tarafından açıklandı. 2025 yılı için ALES başvuru 850 TL.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş (ALES/3) başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden alınacak.

ALES ALES BAŞVURU EKRANI

ALES NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, ALES/3 sınavı 23 Kasım'da yapılacak.

#ALES
#ÖSYM
#ALES başvuru ekranı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ADALET BAKANLIĞI PROMOSYONU NE ZAMAN YATAR? Adalet Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri açıklandı mı?