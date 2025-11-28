Analistler bugün için direnç olarak 4188 doları işaret ediyorlar. Buranın geçilmesi halinde 4240 dolara doğru bir hareket yaşanabilir. Aşağı hareketlerde destek is 4124 ve 4089 dolarda. Dolar endeksi, yatırımcıların bir sonraki Fed başkanının para politikasında daha güvercin bir yaklaşım benimseyebileceği yönündeki beklentilerle bir haftanın en düşük seviyesine gerilerken, bu durum diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha ucuz hale getirdi. ABD 10 yıllık tahvil getirileri de önceki seansta görülen bir aylık dip seviyelere yakın seyretti.

Gözler şimdi gün içinde açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvurularına çevrilmiş durumda. Öte yandan dünyanın en büyük altın tüketicisi Çin’in Hong Kong üzerinden yaptığı net altın ithalatı ekimde, eylüle göre yaklaşık yüzde 64 düşüş yaşadı.