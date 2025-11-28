Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed'in aralık ayı toplantısında faiz indirimi yapma olasılığının artması sonucu yatırımcının güvenli liman talebiyle yükselişini sürdürüyor. Sabah saatlerinde 4193 dolar seviyesine kadar çıkan altının ons fiyatı 2 haftanın zirvesini gördü. Dev bankalardan 2026 yılı tahmini gelirken, İslam Memiş ise yatırımcıya kritik uyarıda bulundu. İşte bugünkü gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın fiyatları.
Jeopolitik gerilimlerin artması ve merkez bankalarının güçlü alım politikalarının yanı sıra zayıf dolar ile birlikte küresel altın piyasasında yönün yeniden yukarı çevirmesine neden oldu. Altın fiyatları Fed'in aralık toplantısında faiz indireceğine yönelik olasılığın artmasıyla yükselişini sürdürüyor. Ons ve gram altın iki haftanın zirvesinde. İşte güncel gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatı.
Gram altın ne kadar?
Gram altın alış 5.720,36 TL
Gram altın satış 5.721,14 TL
Çeyrek altın ne kadar?
9.459,00 TL
9.552,00 TL
Yarım altın ne kadar?
18.896,00 TL
19.099,00 TL
Cumhuriyet altın fiyatı
37.676,00 TL
38.046,00 TL
Analistler bugün için direnç olarak 4188 doları işaret ediyorlar. Buranın geçilmesi halinde 4240 dolara doğru bir hareket yaşanabilir. Aşağı hareketlerde destek is 4124 ve 4089 dolarda. Dolar endeksi, yatırımcıların bir sonraki Fed başkanının para politikasında daha güvercin bir yaklaşım benimseyebileceği yönündeki beklentilerle bir haftanın en düşük seviyesine gerilerken, bu durum diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha ucuz hale getirdi. ABD 10 yıllık tahvil getirileri de önceki seansta görülen bir aylık dip seviyelere yakın seyretti.
Gözler şimdi gün içinde açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvurularına çevrilmiş durumda. Öte yandan dünyanın en büyük altın tüketicisi Çin’in Hong Kong üzerinden yaptığı net altın ithalatı ekimde, eylüle göre yaklaşık yüzde 64 düşüş yaşadı.
İslam Memiş’ten kritik 2026 uyarısı geldi. “Manipülasyon yılı” vurgusu yapan Memiş, yatırımcıları çeşitlendirme ve uzun vadeli strateji konusunda uyardı. Piyasalarda belirsizliğin artacağını söyleyen İslam Memiş, 2026 yılına yönelik çok dikkat çeken bir değerlendirme yaptı:
“2026 yılı bende manipülasyon yılı olarak adlandırılıyor. Sadece altın değil; borsa, kripto para, gümüş ve tüm yatırım araçlarında sert ve ani hareketler görülecek. Yatırımcılarımız çok dikkat etsin.”
Memiş, 2026 yılında dalgalanmalara karşı korunmanın tek yolunun uzun vadeli yatırım yaparak portföy çeşitlendirmek olduğunu söyledi.
“Birikimlerini çeşitlendiren ve uzun vadeli plan yapan yatırımcı bu süreci kazasız atlatır. Kısa vadeli al-sat işlemlerinden, kaldıraçlı piyasalardan kesinlikle uzak durulmalı.” Altın ve para piyasaları uzmanı, özellikle kısa vadeli spekülatif işlemlerin yüksek risk taşıdığını ve yatırımcıların bu tuzaklara düşmemesi gerektiğini vurguladı.
Gram altının 2025’in son dönemine dalgalı fakat yukarı eğilimli bir seyirle girdiğini belirten uzmanlar, yıl kapanışının yine 6.000 TL seviyesine yakın gerçekleşebileceğini değerlendiriyor. Küresel piyasalardan gelecek veriler, jeopolitik gelişmeler ve Fed’in aralık ayı faiz kararı altının yönünde belirleyici olacak.
Bank of America (BofA), altının 2025 boyunca rekor seviyelere yükselmesini sağlayan makroekonomik koşulların 2026’da da güçlü biçimde devam edeceğini belirterek fiyatların yeni zirvelere çıkabileceğini açıkladı. Banka, altının 2026’da ortalama 4 bin 538 dolar/ons seviyesinde seyredeceğini tahmin ediyor.