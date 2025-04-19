Altın fiyatları için en doğru tarihi açıkladı! Uzman isim tek tek anlattı: Gram altın ne kadar olacak?

Dolar endeksinde yaşanan değer kaybı, altın piyasasında yeniden hareketliliğe neden oldu. Uluslararası piyasalarda ons altın 3.298 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini tazeledi. Bu yükselişin etkisiyle yurt içinde Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı 4.042 TL’ye çıktı. Gram altın böylece 4.068 TL ile kayıtlardaki en yüksek seviyesine bir adım daha yaklaştı.