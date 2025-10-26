Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Altın fiyatları gerilemeye devam ediyor: 26 Ekim gram, çeyrek, bilezik, yarım, cumhuriyet altın fiyatı ne kadar oldu?

Altın fiyatları gerilemeye devam ediyor: 26 Ekim gram, çeyrek, bilezik, yarım, cumhuriyet altın fiyatı ne kadar oldu?

09:1226/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

ABD-Çin geriliminin yumuşayabileceğine yönelik beklentiler, altın gibi güvenli limanlara yönelimin azaldığı gösterdi. Bir süredir yükseliş içerisinde olan altın fiyatları da gerilemeye devam ediyor. Ons altındaki geri çekilme, iç piyasada gram altın fiyatlarını da aşağı çekti. Peki 26 Ekim gram, çeyrek, bilezik, yarım, cumhuriyet altın fiyatı ne kadar oldu? İşte altın fiyatları son durum bilgileri.

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Bir süredir yükselişe geçen altın fiyatında düşüş gözlemleniyor. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin endişelerin azalmasıyla altın fiyatları düşüş eğilimde. Ons altın yüzde 0,35 düşüşle 4 bin 112 dolar seviyesinde işlem gördü. Değerli metal, salı günü yüzde 5’in üzerinde kayıpla Ağustos 2020’den bu yana en sert günlük düşüşünü kaydetmişti. İşte 26 Ekim saat 09:00 itibariyle altın fiyatlarında son durum.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 5.544,31 TL

Satış: 5.545,35 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 8.870,89 TL

Satış: 9.066,64 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 35.483,58 TL

Satış: 36.155,66 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 38.202,00 TL

Satış: 38.617,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 17.686,35 TL

Satış: 18.133,28 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 5.353,67 TL

Satış: 5.603,57 TL

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 38.933,37 TL

Satış: 39.924,74 TL

#Altın fiyatları
#gram altın fiyatı
#çeyrek altın fiyatı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB bursluluk sınavı ne zaman, 2026 İOKBS sınav tarihi belli oldu mu?