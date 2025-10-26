ABD-Çin geriliminin yumuşayabileceğine yönelik beklentiler, altın gibi güvenli limanlara yönelimin azaldığı gösterdi. Bir süredir yükseliş içerisinde olan altın fiyatları da gerilemeye devam ediyor. Ons altındaki geri çekilme, iç piyasada gram altın fiyatlarını da aşağı çekti. Peki 26 Ekim gram, çeyrek, bilezik, yarım, cumhuriyet altın fiyatı ne kadar oldu? İşte altın fiyatları son durum bilgileri.

1 /9 Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Bir süredir yükselişe geçen altın fiyatında düşüş gözlemleniyor. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin endişelerin azalmasıyla altın fiyatları düşüş eğilimde. Ons altın yüzde 0,35 düşüşle 4 bin 112 dolar seviyesinde işlem gördü. Değerli metal, salı günü yüzde 5’in üzerinde kayıpla Ağustos 2020’den bu yana en sert günlük düşüşünü kaydetmişti. İşte 26 Ekim saat 09:00 itibariyle altın fiyatlarında son durum.

2 /9 GRAM ALTIN FİYATI Alış: 5.544,31 TL Satış: 5.545,35 TL

3 /9 ÇEYREK ALTIN FİYATI Alış: 8.870,89 TL Satış: 9.066,64 TL

4 /9 CUMHURİYET ALTINI FİYATI Alış: 35.483,58 TL Satış: 36.155,66 TL

5 /9 TAM ALTIN FİYATI Alış: 38.202,00 TL Satış: 38.617,00 TL

6 /9 YARIM ALTIN FİYATI Alış: 17.686,35 TL Satış: 18.133,28 TL

7 /9 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI Alış: 5.353,67 TL Satış: 5.603,57 TL

8 /9 ATA ALTIN FİYATI Alış: 38.933,37 TL Satış: 39.924,74 TL