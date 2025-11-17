Altın fiyatlarında son durum 17 Kasım: Gram altın yükselecek mi? Ons altın ne kadar oldu? İşte uzman yorumları ve son rakamlar

Analistler, yurt içinde özel sektörün dış borç verileri ile bütçe dengesinin; yurt dışında ise New York Fed imalat endeksinin takip edildiğini aktardı. Teknik değerlendirmelere göre ons altında 4.250 doların önemli bir direnç, 4.000 dolar seviyesinin ise güçlü bir destek konumu olduğu belirtiliyor.





Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı gün içinde 4.071 dolar seviyesinden işlem gördü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası’nda standart altının kilogramı, önceki kapanışa göre yüzde 1,3 gerileyerek 5 milyon 752 bin liraya indi. Gün içinde fiyatlar 5 milyon 555 bin TL ile 5 milyon 790 bin TL arasında dalgalandı.