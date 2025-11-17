Altın fiyatlarında son durum 17 Kasım: Gram altın yükselecek mi? Ons altın ne kadar oldu? İşte uzman yorumları ve son rakamlar

Piyasalarda haftanın ilk günü altın fiyatlarındaki son rakamlar belli oldu. Haftaya düşüşle başlayan gram altın fiyatı 17 Kasım saat 19.00 itibarıyla 5.536 lira seviyelerinden işlem gördü. Peki çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Yarım ve Cumhuriyet altınında fiyatlar ne durumda? Gram altın yükselecek mi? İşte uzman yorumları ve altın fiyatlarındaki son rakamlar...
Altın piyasası haftaya dalgalı bir başlangıç yaptı. Gram altın 17 Kasım itibarıyla 5.536 TL seviyesine gerilerken, ABD Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin belirsizlikler altın üzerindeki baskıyı artırıyor. Uzmanlar, ons altında 4.000 doların kritik destek, 4.250 doların ise güçlü direnç olduğunu vurguluyor.
ALTIN FİYATLARI SON DURUM-17 KASIM 2025
Altın fiyatları yeni haftaya zayıf bir görünümle girdi. 17 Kasım Pazartesi günü saat 19.00 itibarıyla gram altın 5.536 TL seviyesinde işlem gördü. Küresel piyasalarda risk iştahının düşük seyretmesi ve ABD’de faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesi, altın fiyatlarında baskıyı artıran temel unsurlar arasında yer aldı.
Günün fiyatlamalarına bakıldığında yurt içi serbest piyasada çeyrek altın 9.422 TL, yarım altın 18.836 TL, Cumhuriyet altını ise 37.552 TL seviyesinde alıcı buldu. Altındaki zayıf görünümde, Fed üyelerinden gelen açıklamaların aralık ayında faiz indirimi ihtimalini zayıflatması etkili oluyor.
Analistler, yurt içinde özel sektörün dış borç verileri ile bütçe dengesinin; yurt dışında ise New York Fed imalat endeksinin takip edildiğini aktardı. Teknik değerlendirmelere göre ons altında 4.250 doların önemli bir direnç, 4.000 dolar seviyesinin ise güçlü bir destek konumu olduğu belirtiliyor.
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı gün içinde 4.071 dolar seviyesinden işlem gördü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası’nda standart altının kilogramı, önceki kapanışa göre yüzde 1,3 gerileyerek 5 milyon 752 bin liraya indi. Gün içinde fiyatlar 5 milyon 555 bin TL ile 5 milyon 790 bin TL arasında dalgalandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,2230 TL, satışta 42,3921 TL olarak duyurdu. Dolar/TL paritesi gün içinde yatay bir seyir izlerken, euro/dolar 1,1590, sterlin/dolar 1,3170 seviyelerinde işlem gördü. Brent petrol ise uluslararası piyasalarda 64 dolar civarında seyretti.
Altın fiyatları yükselecek mi? 2026 için tahminler ne yönde? Uzman isim açıkladı
Yatırımcılara önemli bir uyarıda bulunan Memiş, yıl sonuna kadar gram altın ve ons altın için stratejilerin birbirinden ayrılması gerektiğini söyledi. Ons altında düşüşün devam ettiğini belirterek, 4 bin doların altında kademeli alım yapılabileceğini, 3 bin 800–3 bin 750 dolar aralığının fırsat bölgesi olduğunu ifade etti.
Gram altın için ise 5 bin 500-5 bin 750 lira bandını “kademeli alım aralığı” olarak tanımlayan Memiş, yatırımcıların 100 bin lira örneği üzerinden dört parçada alım yapabileceğini belirtti.
Ocak ayından itibaren yeniden güçlü bir yükseliş beklendiğini dile getiren Memiş, 2026 yılında gram altında 8.000 lira seviyesinin hedef olarak öne çıktığını söyledi. Memiş, “Elinde altın bulunduran yatırımcının panik yapmasına gerek yok. Bu düşüşler zaten bekleniyordu. Yıl sonuna kadar düzeltmeler tamamlanacak, ocakta hızlı yükselişler başlayacak.” dedi.