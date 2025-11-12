Altın, gümüş, platin ve bakırda 2026 tahminleri: Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? Küresel bankadan dikkat çeken açıklama

Gümüş 50 dolara, platin 1.700 dolara





Raporda yalnızca altın değil, diğer değerli metaller için de yükseliş tahminleri yer aldı. Buna göre gümüşün ons fiyatı 50 dolar, platinin 1.700 dolar, paladyumun ise 1.400 dolar seviyelerinde olacağı öngörülüyor. Bu tahminler, özellikle sanayi ve enerji dönüşümü yatırımlarının hızlanmasıyla metallerde talep artışının süreceğine işaret ediyor.