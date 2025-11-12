Altın, gümüş, platin ve bakırda 2026 tahminleri: Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? Küresel bankadan dikkat çeken açıklama

Almanya’nın önde gelen finans kuruluşlarından Commerzbank, 2026 yılı için altın, gümüş, platin ve paladyum fiyat tahminlerini güncelledi. Banka, altının ons fiyatının 4.200 dolara ulaşabileceğini, gümüşün ise 50 dolara çıkabileceğini öngördü. Küresel ekonomide artan belirsizlik, merkez bankalarının yüksek altın talebi ve faiz indirimi beklentileriyle birlikte altın fiyatlarında yeni rekor seviyelerin kapıda olduğu yorumları öne çıkıyor.
Almanya merkezli dev banka Commerzbank, 2026 yılına yönelik emtia fiyat tahminlerini güncelledi. Bankanın yayımladığı son raporda, altının ons fiyatının gelecek yılın sonunda 4.200 dolar seviyesine ulaşabileceği öngörüsüne yer verildi. Böylece kurum, değerli metallere ilişkin yükseliş beklentisini bir kez daha teyit etmiş oldu.
Altında 4.200 dolar senaryosu
2025 yılı boyunca jeopolitik risklerin artması, merkez bankalarının alım iştahı ve düşük reel faiz ortamı, altın fiyatlarını desteklemeyi sürdürüyor. Commerzbank analistleri, bu koşulların 2026’ya kadar sürebileceğini belirterek, ons altının yıl sonuna kadar 4.200 dolar seviyelerine tırmanabileceğini ifade etti.
Bankanın raporuna göre, mevcut durumda 4.140 dolar civarında işlem gören ons altın, yıl başından bu yana yaklaşık %58 oranında değer kazandı. Commerzbank, bu ivmenin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini düşünüyor.
Gümüş 50 dolara, platin 1.700 dolara
Raporda yalnızca altın değil, diğer değerli metaller için de yükseliş tahminleri yer aldı. Buna göre gümüşün ons fiyatı 50 dolar, platinin 1.700 dolar, paladyumun ise 1.400 dolar seviyelerinde olacağı öngörülüyor. Bu tahminler, özellikle sanayi ve enerji dönüşümü yatırımlarının hızlanmasıyla metallerde talep artışının süreceğine işaret ediyor.
Sanayi metallerinde de yukarı yönlü revizyon
Değerli metallerin yanı sıra sanayi tarafında da pozitif revizyonlar dikkat çekiyor. Banka, alüminyumun ton fiyatını 2.900 dolara, bakırın ise 10.500 dolara yükseltti. Bu artışın, özellikle enerji altyapısı ve yeşil dönüşüm yatırımlarındaki talep artışından kaynaklandığı vurgulandı.
Yükselişin devamı neye bağlı?
Uzmanlara göre altındaki yükselişin kalıcılığı, ABD Merkez Bankası’nın faiz politikası ve doların seyri gibi kritik faktörlere bağlı olacak. Düşük faiz ve yüksek jeopolitik risk ortamı devam ettiği sürece, altın fiyatlarının rekor tazeleme ihtimali güçlü görünüyor.