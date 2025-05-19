Altın fiyatları 19 Mayıs Pazartesi verileri yatırımcılar ve alım satım yapacaklar tarafından yakından takip ediliyor. İnişli çıkışlı bir grafik çizen altın, yatırımcıların ve ekonomi uzmanlarının dikkatini çekerken haftanın beşinci işlem gününde son durumu merak ediliyor. Piyasalarda yaşanan belirsizlikler ve küresel ekonomik faktörler, altının dalgalı seyrine etki etmeye devam ediyor. Altının onsu 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü 3,225 dolardan işlem görürken gram altın 4.024,42 TL olarak güne başladı. Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 19 Mayıs canlı altın fiyatları.

1 /7 Altın fiyatlarındaki değişim birçok çevre tarafından yakından takip ediliyor. İnişli çıkışlı bir grafik seyreden altın, yeni haftanın ilk gününe artışla başladı. Önceki kapanışını 4.001 TL'den yapan gram altın bugün 4.020 TL alış fiyatı ile güne başladı. Peki, altın bugün kaç lira oldu?

2 /7 BUGÜN ALTIN NE KADAR? Gram altın alış fiyatı: 4.024 TL - satış fiyatı: 4.025 TL - önceki kapanış: 4.001 TL Çeyrek altın alış fiyatı: 6.706 TL - satış fiyatı: 6.753 TL - önceki kapanış: 6.738 TL



3 /7 YARIM ALTIN, TAM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 13.414 TL - satış fiyatı: 13.498 TL - önceki kapanış: 13.477 TL

Tam altın alış fiyatı: 26.201 TL - satış fiyatı: 26.719 TL - önceki kapanış: 26.406 TL

4 /7 Cumhuriyet altını alış fiyatı: 26.750 TL - satış fiyatı: 26.920 TL - önceki kapanış: 26.830 TL





5 /7 Ata altın alış fiyatı: 27.020 TL - satış fiyatı: 27.702 TL - önceki kapanış: 27.378 TL







6 /7 Reşat altın alış fiyatı: 26.782 TL - satış fiyatı: 26.952 TL - önceki kapanış: 26.830 TL