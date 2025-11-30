Ankara’da belirli bölgelerde yaşanan su kesintilerine ilişkin ASKİ yeni duyurular paylaştı. Kent genelinde içme suyu temininden sorumlu olan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 30 Kasım 2025 Pazar günü bazı ilçelerde planlı bakım ve arıza çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek ilçe ve mahallelerin listesini erişime açtı. Vatandaşlar, ASKİ’nin güncel kesinti duyuruları ve sorgulama ekranı üzerinden yaşadıkları bölgedeki çalışmaları anlık olarak görüntüleyebiliyor. İşte ASKİ’nin paylaştığı son bilgiler ve sorgulama sayfasına dair detaylar.

1 /4 Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), kent genelinde yürütülen bakım, onarım ve altyapı yenileme çalışmaları kapsamında güncel su kesintisi duyurularını paylaştı. Zaman zaman hem Ankara’nın bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanabiliyor. Vatandaşlar ise “Ankara’da bugün su kesintisi var mı?” sorusuna yanıt arıyor. İşte 30 Kasım 2025 tarihli ASKİ planlı su kesintileri ve etkilenen bölgeler.

2 /4 ÇUBUK Arıza Tarihi: 30.11.2025 09:00:00 Tamir Tarihi: 30.11.2025 11:00:00 Detay: Çubuk ilçesi Cumhuriyet mahallesinde Başkent doğalgaz çalışması esnasında içme suyu hattına hasar verilmesi nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Etkilenen Yerler: Çubuk ilçesi Cumhuriyet mahallesi Başak sokak, Ziya sokak, Zekai Gökşin sokaklar çevresi.

3 /4 MAMAK Arıza Tarihi: 29.11.2025 13:00:00 Tamir Tarihi: 30.11.2025 23:00:00 Detay: Mamak İlçesi Akşemsettin mahallesi T48 terfi istasyonunda motor arızasından dolayı yüksek kotlarda basınç düşüklüğü yaşanmaktadır. Suyun üst kotlara erişim saati:03:00 Etkilenen Yerler: Zirvekent.