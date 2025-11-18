Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi, kent genelinde planlı su kesintileriyle ilgili önemli bir duyuru yaptı. ASKİ Genel Müdürlüğü, kesintiden etkilenecek bölgelerin listesini kamuoyuyla paylaşarak vatandaşları mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaya çağırdı. Peki, Ankara'da hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 18 Kasım 2025 Salı günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçe, mahalle, cadde ve sokak listesi.
Ankara gibi büyük bir metropolde yaşayan milyonlarca insan için su, hayati öneme sahip bir kaynaktır. Ancak, ASKİ su kesintileri nedeniyle sık sık yaşanan su sıkıntısı, vatandaşların günlük yaşamlarını olumsuz etkilemektedir.
Ankara'da yaşanan su kesintileri nedeniyle mağdur olanlar için ASKİ su arıza sorgulama işlemi büyük önem taşıyor. Ankara'da sular ne zaman gelecek sorusunun cevabını bulmak için ASKİ'nin resmi web sitesi veya mobil uygulaması vatandaşlar tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor. Peki, Ankara'da su kesintisi hangi ilçelerde olacak? İşte AKSİ'nin duyurduğu planlı su kesintisinden etkilencecek bölgeler.
POLATLI
Arıza Tarihi: 18.11.2025 09:00:00
Tamir Tarihi: 18.11.2025 19:00:00
Detay: Polatlı İlçesi zafer mahallesi adnan menderes sokak üzerinde içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle arızanın daha hızlı giderilmesi adına zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır.
Etkilenen Yerler: zafer mah bir kısmı
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 18.11.2025 09:10:00
Tamir Tarihi: 18.11.2025 13:00:00
Detay: Beypazarı ilçesi Ayvaşık Mahallesi Şht Sadık EKİZ sokakta oluşan arıza nedeni ile Su kesintisi Uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi Ayvaşık Mahallesi Şht Sadık EKİZ Sokak Ve Bir kısmı.
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 18.11.2025 09:10:00
Tamir Tarihi: 18.11.2025 19:00:00
Detay: :Beypazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Ilıman Kümeevler sokakta oluşan arıza nedeni ile Su kesintisi Uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Ilıman Kümeevler sokak Fasıl mevkii Gürağaç Mevki Yeşilağaç ve Aşşağı Başağaç Mevkii Civarı
SEREFLIKOÇHISAR
Arıza Tarihi: 18.11.2025 09:15:00
Tamir Tarihi: 18.11.2025 16:15:00
Detay: Şereflikoçhisar Yeşilova Mahallesinde Hat vanası yenileme çalışması yapılacağından 09:00-16:00 arası 7 saatlik planlı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Yeşilova Mahallesi, Hacıenbiya Mahallesi, Emek Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Tuzla Mahallesi.
POLATLI
Arıza Tarihi: 18.11.2025 09:30:00
Tamir Tarihi: 18.11.2025 15:00:00
Detay: Polatlı İlçesi istiklal mahallesi marangozclar stesisi üzerinde içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle arızanın daha hızlı giderilmesi adına zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır.
Etkilenen Yerler: istiklal mah bir kısmı.
PURSAKLAR
Arıza Tarihi: 18.11.2025 09:35:00
Tamir Tarihi: 18.11.2025 13:00:00
Detay: DETAY: Pursaklar İlçesi Merkez Mahallesi Cengiz Topel caddesi içerisinde oluşan arızadan kaynaklı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Merkez Mahallesi bir kismi.
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 18.11.2025 10:05:00
Tamir Tarihi: 18.11.2025 17:00:00
Detay: Çankaya İlçesi, Akpınar mahallesi Ahmet Yesevi caddesi içi, 300 lük içme suyu hattı arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Suyun üst kotlara erişim saati:19:00
Etkilenen Yerler: Akpınar mahallesi, Ata mahallesi, Huzur mahallesi, Karapınar mahallesi ,Şehit Cengiz Karaca mahallesi, Şehit Cevdet Özdemir mahallesi.