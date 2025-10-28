Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul, İzmir ve çevre illerde de hissedildi. Son depremler listesi ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi sarsıntılara ilişkin detayları anbean paylaşıyor. Sındırgı'da meydana gelen depremin ardından çok sayıda artçı olmaya devam ediyor. Depremler Balıkesir çevre illerinde de hissediliyor. İşte 28 Ekim AFAD ve Kandilli bugün son yaşanan depremler listesi.

Marmara Denizi ve çevresinde yaşanan sarsıntılar, megakent İstanbul'da araştırılıyor. Konuyla ilgili gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne dönerken İstanbul'da deprem mi oldu sorusuna yanıt aranıyor. Eskişehir, İzmir ve Balıkesir deprem haberleri de sosyal medyada paylaşılırken son depremler merak konusu oldu.

BALIKESİR'DE DEPREM! İSTANBUL'DA HİSSEDİLDİ AFAD, Balıkesir'de 22.48 sıralarında 6.1 büyüklüğünde 5.99 km derinliğinde deprem olduğunu açıkladı. Deprem İstanbul'dan da hissedildi. 22.50 sıralarında Balıkesir Sındırgı'da 4.2 büyüklüğünde deprem olduğu açıklandı. 23.04'te de Balıkesir Sındırgı'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.





AFAD'DAN AÇIKLAMA!

AFAD tarafından yapılan ikinci bir açıklamada, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde, saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip etmekteyiz." ifadeleri kullanıldı.

BUGÜN DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE? Deprem ile ilgili AFAD tarafından 28 Ekim Salı gününe dair belirlenen son depremler şu şekilde: 2025-10-28 08:12:49 39.17833 28.17194 7.0 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-28 08:11:59 39.19 28.23389 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-28 08:10:09 39.19111 28.22333 6.73 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-28 08:06:49 39.16944 28.24389 5.37 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-28 08:05:47 39.21278 28.17917 6.25 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-28 08:04:14 39.18833 28.14361 7.0 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-28 08:02:47 39.24306 28.17361 7.0 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-28 08:01:44 39.18194 28.15028 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-28 07:59:58 39.16806 28.27306 6.95 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-28 07:59:04 39.22389 28.17472 10.38 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-28 07:58:04 39.18806 28.19056 7.0 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-28 07:55:59 39.24028 28.10056 4.99 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-28 07:54:18 39.19306 28.19528 7.0 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-28 07:52:51 39.18556 28.17444 7.0 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-28 07:51:04 39.19222 28.13389 6.41 MW 3.7 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-28 07:50:27 39.18778 28.14528 7.0 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-28 07:49:36 39.18833 28.14222 5.54 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-28 07:47:43 39.21861 28.15611 7.0 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-28 07:45:06 39.21194 28.16778 7.0 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-28 07:44:59 37.67222 35.98611 6.88 ML 2.1 Kozan (Adana) 2025-10-28 07:42:23 39.22556 28.16028 7.0 ML 3.3 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-28 07:41:17 39.18667 28.12528 15.46 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-28 07:38:40 39.16694 28.18417 7.0 ML 2.9 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-28 07:27:51 39.21667 28.20833 7.0 ML 3.4 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-28 07:25:15 39.20389 28.13944 5.77 ML 3.3 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-28 07:21:20 39.24167 28.15667 7.0 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-28 07:18:59 39.20722 28.12083 7.0 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-28 07:15:59 39.18889 28.26194 7.0 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-28 07:12:22 39.17139 28.20667 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-28 07:10:54 39.22389 28.13667 6.33 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-28 07:07:48 39.15806 28.30389 7.0 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-28 06:58:25 39.19111 28.22139 7.2 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-28 06:56:30 39.18667 28.30556 6.92 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-28 06:55:24 39.17139 28.16056 7.17 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-28 06:52:54 39.22111 28.1025 7.0 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-28 06:52:07 39.17389 28.15222 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-28 06:51:31 39.20667 28.11889 7.0 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-28 06:50:45 39.19083 28.1775 7.0 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-28 06:49:18 39.23722 28.26083 9.42 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-28 06:48:00 39.20139 28.19 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)




