Anneler Günü mesajları, anneler gününün kutlanıyor olması nedeniyle binlerce kişinin gündeminde yer almaya başladı. Bu özel gün öncesinde birçok çocuk, annesine olan sevgisini anlatabileceği sözler arıyor. Elbette ki Anneler Günü mesajı anlamlı ve duygu yüklü olmalıdır. Cennet ayakları altında olan annelerimiz için, yeni, en güzel, duygusal, anlamlı, kısa ve uzun Anneler Günü mesajlarını derledik. İşte Anneler Günü mesajları ve resimli mesajlar...
Anneler Günü, anneleri onurlandırmak ve fedakarlıklarını takdir etmek için ayrılmış bir zamandır. Bu özel günde anneler genellikle hediyeler, çiçekler ve sevgi dolu sözler alırlar. Merak edenler için her yıl olduğu gibi bu yıl da bu özel güne özel mesajları haberimizde derledik. İşte en duygusal ve özel anneler günü mesajları ve sözleri...
Canım annem, sen benim güneşimsin, benim umudum ve benim kahramanımsın. Seni çok seviyorum ve her zaman hayatımın en büyük destekçisi olduğun için minnettarım.
Anneciğim, sen benim en yakın arkadaşımsın, sırdaşımsın ve her zaman yanımda olan tek kişisin. Seni çok seviyorum ve Anneler Günün kutlu olsun!
Dünyanın en şanslı çocuğu/kızı benmişim ki senin gibi bir annem var. Seni çok seviyorum ve bana her zaman inandığın için teşekkür ederim.
Senin sevgin ve fedakarlığın sayesinde bugün olduğum insan oldum. Sana minnettarım ve seni çok seviyorum.
Anneler Günü'n kutlu olsun canım annem! Seni her zaman kalbimde taşıyacağım.
Annem, sensiz bir hayatı hayal bile edemiyorum. Sen benim her şeyimsin ve seni çok seviyorum.
Seni ne kadar sevdiğimi kelimelerle ifade edemiyorum. Sen benim canım annem ve benim için dünyanın en değerli varlığısın.
Her zaman yanımda olduğun, beni her koşulda sevdiğin ve bana inandığın için sana ne kadar teşekkür etsem azdır.
Senin sevgin ve şefkatin olmadan bu kadar güçlü ve mutlu bir insan olamazdım. Sana minnettarım ve seni çok seviyorum.
Anneler Günü'n kutlu olsun canım annem! Sen benim en büyük gurur kaynağımsın.
Acılarımızı azaltan, sevinçlerimizi çoğaltan, giymeyip giydiren, evlatlarının başarısı, huzuru ve mutluluğu için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.
Tarifi imkansız sevginin, şefkatin, merhametin ve fedakarlığın simgesi saygıdeğer annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.
Canımızdan çok sevdiğimiz tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dolu bir yaşam sürmeleri dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunarım
Ömürlerini ailelerine vakfeden, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerin, Anneler Günü'nü kutlarım.