LGS taban puanları ve lise yüzdelik dilimleri 2024 LGS sonuçlarının "sonuc.meb.gov.tr" adresi üzerinden açıklanmasıyla merak konusu. MEB lise sonuçlarını erişime açmasından sonra Orta Öğretim Yerleştirme tercihleri için gerekli olan LGS puanları ve yüzdelik dilimleri belli olacak. Peki Antalya lise taban puanları nedir? 2024 LGS yüzdelik dilimleri kaç? Antalya’da liseler kaç puanda alıyor? İşte detaylar.
2024 Antalya Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından henüz yayınlanmadı. MEB bu verileri genellikle LGS sonuçları kesinleştikten ve öğrenci yerleştirmeleri belirlendikten sonra açıklar. Ancak 2023 Antalya Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri yardımıyla 2024 lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri konusunda fikir sahibi olunmakta.
LGS 2024 taban puanları ve yüzdelik dilimler e-Okul üzerinden erişime açılacak.
2024 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tercihlerin ardından ek yerleştirmelerde belli olacak. Bu nedenle öğrenciler, geçtiğimiz yılın yani 2023 lise taban ve tavan puanları ışığında tercihlerini yapacak.
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İşte MEB Antalya Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında detaylı bilgiler.