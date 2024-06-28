2024 Antalya Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından henüz yayınlanmadı. MEB bu verileri genellikle LGS sonuçları kesinleştikten ve öğrenci yerleştirmeleri belirlendikten sonra açıklar. Ancak 2023 Antalya Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri yardımıyla 2024 lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri konusunda fikir sahibi olunmakta.

LGS 2024 taban puanları ve yüzdelik dilimler e-Okul üzerinden erişime açılacak.



