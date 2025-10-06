AÖF kayıt yenileme 2025-2026 başladı mı, nasıl yapılacak? Anadolu Üniversitesi ile AÖF kayıt yenileme tarihleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi Kayıt Yenileme Duyurusunu geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Belirlenen takvim doğrultusunda AÖF kayıt yenileme başvuru süreci 6 Ekim Pazartesi günü başladı. Peki, Anadolu Üniversitesi (AÖF) kayıt yenileme başvurusu nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi ile AÖF kayıt yenileme tarihleri
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 güz dönemi kayıt yenileme süreci başladı. Kayıt yenileme nasıl yapılır? Ders seçimi ve ödeme işlemlerinde son gün ne zaman?
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?
Anadolu Üniversitesi Akademik Takvimine göre, Kayıt Yenileme Güz Dönemi (Ekle-Sil) işlemleri 06 Ekim 2025 Pazartesi günü itibariyle başladı. Kayıt yenileme süreci 17 Ekim 2025 Cuma tarihine kadar devam edecek.
AÖF KAYIT YENİLEME SÜRECİ
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde eğitim gören öğrenciler için kayıt yenileme işlemleri, her dönem belirlenen tarihler arasında çevrimiçi (online) olarak gerçekleştiriliyor. Kayıt yenileme işlemi, Ders seçimi (Ekle-Sil) ve kayıt yenileme bedelinin ödenmesiyle tamamlanmş olacak.
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Kayıt yenileme işlemi, iki aşamadan oluşuyor: ders seçimi ve harç ücretinin ödenmesi. İşlemler şu şekilde yapılıyor:
1. Ders seçimi işlemi
Öğrenciler, https://aof.anadolu.edu.tr
adresindeki “Öğrenci Otomasyonu” sistemine e-Devlet şifresi veya öğrenci girişi ile giriş yapar.
“Kayıt Yenileme” sekmesinden, o döneme ait açılan dersler arasından almak istedikleri dersleri seçerler.
Ders seçimi tamamlandıktan sonra sistem, seçilen derslere göre ödenmesi gereken katkı payı veya öğrenim ücretini otomatik olarak hesaplar.
2. Kayıt yenileme ücretinin ödenmesi
Ders seçimi tamamlandıktan sonra oluşan ücret, Ziraat Bankası ATM’lerinden, mobil bankacılıktan veya internet bankacılığı üzerinden “Eğitim Ödemeleri / Anadolu Üniversitesi” menüsünden yatırılır.
Ücret ödenmediği sürece kayıt yenileme işlemi tamamlanmış sayılmaz.
3. Kayıt yenileme onayı
Ödeme yapıldıktan sonra sistemde “kayıt yenilendi” ibaresi görünür.
Öğrencilerin, işlemlerini tamamladıktan sonra öğrenci otomasyonundan kayıt yenileme durumlarını kontrol etmeleri önerilir.