Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde yeni eğitim yılı başlıyor. Öğrenciler kayıt yenileme ve ders seçme sürecine odaklanmış durumda. Peki AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri hangi tarihlerde yapılacak, ders ekle-sil işlemleri nasıl gerçekleştirilecek? Öğrenciler, dönem boyunca sorun yaşamamak için bu adımları dikkatle takip ediyor.