Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
AÖF kayıt yenileme ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde yeni eğitim yılı başlıyor: Sınav takvimi açıklandı

AÖF kayıt yenileme ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde yeni eğitim yılı başlıyor: Sınav takvimi açıklandı

16:501/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>AÖF kayıt yenileme ne zaman?</p>
AÖF kayıt yenileme ne zaman?

2025-2026 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi için Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenilemeleri aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden 6-17 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Peki ders ekle/sil nasıl yapılacak? İşte AÖF 2025-2026 sınav takvimi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde yeni eğitim yılı başlıyor. Öğrenciler kayıt yenileme ve ders seçme sürecine odaklanmış durumda. Peki AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri hangi tarihlerde yapılacak, ders ekle-sil işlemleri nasıl gerçekleştirilecek? Öğrenciler, dönem boyunca sorun yaşamamak için bu adımları dikkatle takip ediyor.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi için Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenilemeleri aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden 6-17 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler e-devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile giriş yaparak ders ekle/sil yapabilir. Ardından ekranda beliren katkı payı tutarnı ödemelidir.

AÖF TAKVİMİ 2025-2026

AÖF Güz dönemi 6 Ekim'de başlayacak ve 18 Ocak 2026 tarihinde son bulacak. Güz döneminde 6-7 Aralık'ta ara sınavlar, 17-18 Ocak'ta finaller olacak.

AÖF Bahar dönemi sınavı 2 Şubat - 17 Mayıs tarihleri arasına denk gelecek. Dönemin vizeleri 4-5 Nisan'da, finaller 16-17 Mayıs'ta gerçekleşecek.

AÖF AÖF yaz okulu sınavı ise 22 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak.

AÖF DERS GEÇME NOTU

Anadolu Üniversitesi Harf Notu AKTS Harf Notu AA A AB A BA B BB B BC C CB C CC D CD D DC E DD E FF FAA-CC arası notlar geçer notlardır, FF kalır nottur. CD, DC ve DD notları koşullu geçer notlardır, öğrencinin genel not ortalaması 2.0 ve üstü ise geçer, 2.0 'ın altında ise kalır not olarak kabul edilir.

#AÖF
#AÖF kayıt yenileme
#AÖF güz dönemi ders seçimi
#Anadolu Üniversitesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dolar, Euro ve Sterlin ne kadar oldu? 1 Ekim 2025 güncel döviz kurları