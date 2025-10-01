2025-2026 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi için Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenilemeleri aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden 6-17 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Peki ders ekle/sil nasıl yapılacak? İşte AÖF 2025-2026 sınav takvimi.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde yeni eğitim yılı başlıyor. Öğrenciler kayıt yenileme ve ders seçme sürecine odaklanmış durumda. Peki AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri hangi tarihlerde yapılacak, ders ekle-sil işlemleri nasıl gerçekleştirilecek? Öğrenciler, dönem boyunca sorun yaşamamak için bu adımları dikkatle takip ediyor.
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
2025-2026 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi için Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenilemeleri aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden 6-17 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler e-devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile giriş yaparak ders ekle/sil yapabilir. Ardından ekranda beliren katkı payı tutarnı ödemelidir.
AÖF TAKVİMİ 2025-2026
AÖF Güz dönemi 6 Ekim'de başlayacak ve 18 Ocak 2026 tarihinde son bulacak. Güz döneminde 6-7 Aralık'ta ara sınavlar, 17-18 Ocak'ta finaller olacak.
AÖF Bahar dönemi sınavı 2 Şubat - 17 Mayıs tarihleri arasına denk gelecek. Dönemin vizeleri 4-5 Nisan'da, finaller 16-17 Mayıs'ta gerçekleşecek.
AÖF AÖF yaz okulu sınavı ise 22 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak.
AÖF DERS GEÇME NOTU
Anadolu Üniversitesi Harf Notu AKTS Harf Notu AA A AB A BA B BB B BC C CB C CC D CD D DC E DD E FF FAA-CC arası notlar geçer notlardır, FF kalır nottur. CD, DC ve DD notları koşullu geçer notlardır, öğrencinin genel not ortalaması 2.0 ve üstü ise geçer, 2.0 'ın altında ise kalır not olarak kabul edilir.