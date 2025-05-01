AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHİ: 2024-2025 Açık Lise 3. dönem kayıtları nereden yapılır? Kayıt yenileme ücreti...

AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?

Açık Öğretim Lisesi’ne kayıtlı öğrencilerin, sınavlara katılabilmesi için kayıt yenileme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sınav katılım ücretini yatıran öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, ücreti takip eden ilk iş gününde sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

Ancak, sistem üzerinden otomatik olarak kayıt yenilemesi gerçekleşmeyen ya da işlemi bizzat yaptırmak isteyen öğrenciler, halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak kayıtlarını manuel olarak yenileyebilecek. Öğrencilerin, sınav haklarını kaybetmemek için kayıt yenileme durumlarını sistem üzerinden mutlaka kontrol etmeleri gerekiyor.