AK Parti’nin 36 maddelik vergi düzenlemeleri içeren torba kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. İkinci el araç satışlarında binde 2 oranında, en az 1000 TL noter harcı uygulanacak. İşte torba yasa kapsamındaki düzenlemelere ilişkin detaylar.
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifle, Gelir Vergisi Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Buna göre, sahip oldukları binaları mesken olarak kiraya verenlerin bir takvim yılı içinde elde ettikleri mesken kira gelirlerine ilişkin istisna, kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alanlara yönelik olarak yeniden düzenleniyor. Bu hüküm 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, vergi kanunlarında değişiklikler içeren 36 maddelik teklifin Meclis’e sunulduğunu açıkladı. Teklif, kira gelirlerine uygulanan istisnanın kapsamını daraltıyor, gayrimenkul alım satımında gerçek bedel dışı beyana uygulanacak vergi cezasını bir kat seviyesine çıkarıyor ve tescilli araçların satışında noter harcı getiriyor. Torba Yasa kapsamındaki bu düzenlemeler kayıt dışılıkla mücadele ve vergi adaletini güçlendirmeyi hedefliyor.
Araç satışında noter harcı ne kadar alınacak?
Sıfır araçların ilk tescilleri ile tescilli ikinci el araçların satış ve devirlerinde, satış bedeli üzerinden binde 2 oranında ve 1000 TL’den az olmamak üzere nispi noter harcı alınacak. Oto alım satımında noter harcına ek olarak, emlak alım satımında gerçek bedel dışı beyana uygulanacak ceza artışıyla kayıt dışılığın önüne geçilmesi hedefleniyor.
Kanuna bağlı tarifedeki "değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar" bölümünde yapılan değişikliğe göre, noterde yapılan sıfır araçların ilk tescili işlemlerinden ve tescil edilmiş araçların (ikinci el araçların) satış ve devrine ilişkin işlemlerden, 1000 liradan az olmamak üzere satış ve devir bedeli üzerinden nispi noter harcı alınacak. Bu hüküm, düzenlemenin yayımını izleyen ayın başında yürürlüğe girecek.
Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, noterler tarafından gerçekleştirilen tescil edilmiş araçların (ikinci el araçların) satış ve devir işlemlerine ilişkin harç istisnası kaldırılacak. Bu hüküm düzenlemenin yayımını izleyen ayın başında yürürlüğe girecek.
Düzenlemeyle Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, büyükşehir olan illerde il özel idareleri yerine kurulan yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları da il özel idarelerinde olduğu gibi adlarına kayıt ve tescilli taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutulacak.
Harçlar Kanunu'nda yapılan düzenlemeye göre, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, il özel idarelerinde olduğu gibi taşınmaz edinimlerinde ve satışlarında tapu harçlarından istisna olacak.
Tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde aradaki farka isabet eden harcın tarh edilmesinde, vergi ziyaı cezası yüzde 25 yerine "bir kat" şeklinde uygulanacak.