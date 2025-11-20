Güray Keskinci’nin kızı olan Asena Keskinci, 20 Nisan 2001 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Ekran karşısına ilk kez 2004 yılında “Aliye” ve “Yadigar” dizileriyle çıktı. Keskinci, televizyon kariyerinde özellikle “Hırsız Polis” dizisinde canlandırdığı Kiraz karakteri ve “Bez Bebek” dizisindeki Yağmur Ertürk rolüyle tanındı. İşte Güray Keskinci’nin kızı Asena Keskinci’nin hayatı ve biyografisi.
Asena Keskinci, 20 Nisan 2001 tarihinde İstanbul’da doğdu. 2025 yılı itibarıyla 24 yaşında olan oyuncu, kamera karşısına ilk kez 2004 yılında “Aliye” ve “Yadigar” dizileriyle çıktı. Çocuk oyuncu olarak başladığı kariyerinde kısa süre içinde farklı projelerde yer almaya başladı.
Oyunculuk yolculuğunda erken yaşta tecrübe kazanan Keskinci, televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmlerinde de rol aldı. Aynı dönemde birçok reklam filminde yer alarak ekranlarda geniş bir görünürlük elde etti. 2010 yılında TRT Kadın Ödülleri’nde “Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu” ödülünü aldı.
Keskinci, televizyon kariyerinde özellikle “Hırsız Polis” dizisinde canlandırdığı Kiraz karakteri ve “Bez Bebek” dizisindeki Yağmur Ertürk rolüyle tanındı. Bu iki proje, oyuncunun geniş kitleler tarafından fark edilmesini sağladı.
Ayrıca “Parmaklıklar Ardında”, “Yol Arkadaşım”, “Köstebekgiller”, “Masumiyet” ve “Adı Sevgi” gibi birçok yapımda yer aldı. Sinema tarafında ise “Aşk Tesadüfleri Sever”, “Köstebekgiller: Perili Orman”, “Arapsaçı”, “Ahlat Ağacı”, “Keman Ağıtları” ve 2025 yapımı “Bağlantı Hatası” filmlerinde rol aldı.