2025’te yüzde 30 artış yapılmıştı





2025 yılının başında asgari ücret net 22.104 TL olarak belirlenmişti. Bu rakam, bir önceki döneme göre yüzde 30’luk bir artış anlamına geliyordu. Ancak yılın ilerleyen aylarında yükselen enflasyon, artan yaşam maliyetleri ve alım gücündeki düşüş nedeniyle asgari ücretin yeniden gündeme gelmesi kaçınılmaz hale geldi.





Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Ekim ayı verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 32,87, aylık artış ise yüzde 2,55 seviyesinde gerçekleşti. Bu tablo, 2026 yılı için beklentilerin şimdiden şekillenmesine neden oldu.