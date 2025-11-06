2026 yılı asgari ücretine ilişkin zam senaryoları netleşmeye başladı. Aralık ayında yeniden toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde işçi ve işveren temsilcileri taleplerini birer birer açıklarken, ekonomistler olası zam oranlarına göre yeni asgari ücret hesaplamalarını paylaşıyor. 2025 yılında yüzde 30 artışla net 22 bin 104 TL olarak belirlenen mevcut ücretin, 2026’da enflasyon, yaşam maliyetleri ve alım gücü kaybı dikkate alınarak yeniden şekillenmesi bekleniyor. İşte yüzde 20, 30 ve 40 zam olasılıklarına göre yeni asgari ücret miktarları...
Aralık ayında yeniden toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi, 2026 yılı için zam hesaplamaları başladı. Enflasyon verileri, işçi talepleri ve hükümetin yol haritası ışığında olası zam oranları tek tek hesaplanıyor.
2025’te yüzde 30 artış yapılmıştı
2025 yılının başında asgari ücret net 22.104 TL olarak belirlenmişti. Bu rakam, bir önceki döneme göre yüzde 30’luk bir artış anlamına geliyordu. Ancak yılın ilerleyen aylarında yükselen enflasyon, artan yaşam maliyetleri ve alım gücündeki düşüş nedeniyle asgari ücretin yeniden gündeme gelmesi kaçınılmaz hale geldi.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Ekim ayı verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 32,87, aylık artış ise yüzde 2,55 seviyesinde gerçekleşti. Bu tablo, 2026 yılı için beklentilerin şimdiden şekillenmesine neden oldu.
Olası zam oranlarına göre hesaplama yapıldı
Aralık ayında başlayacak görüşmeler öncesinde ekonomistler, sendikalar ve işveren temsilcileri farklı zam oranları üzerinde duruyor. Hesaplamalara göre:
%20 zam olursa net asgari ücret 26.524 TL
%22 zam olursa 26.966 TL
%25 zam olursa 27.630 TL
%30 zam olursa 28.735 TL
%35 zam olursa 29.840 TL
%40 zam olursa 30.945 TL
Bu rakamlar, 2026 yılında asgari ücretin 30 bin TL bandına yaklaşabileceğini gösteriyor.
Komisyon Aralık’ta toplanıyor
Yeni asgari ücreti belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında bir kez daha toplanacak.
Komisyon; işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısıyla başlayan süreçte karar, oy çokluğu ile alınıyor. Oyların eşit çıkması durumunda, komisyon başkanının bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılıyor.
Türk-İş: “Yönetmelik değişmezse masada olmayacağız”
Komisyonda işçi tarafını temsil eden Türk-İş, geçtiğimiz dönemde yaşanan süreçlere tepki olarak bu yıl farklı bir tavır sergileyebilir.
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Yönetmelik değişmeden komisyona katılmayacağız. Asgari ücretliyi yalnız bırakmayız ama adil bir sistem istiyoruz” açıklamasında bulunarak hükümete çağrıda bulundu.
Yeni ücret birçok kalemi etkileyecek
Belirlenecek yeni asgari ücret sadece maaşları değil, aynı zamanda birçok sosyal güvenlik kalemini de doğrudan değiştirecek.
Zam oranına göre:
Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri
BAĞ-KUR ve isteğe bağlı sigorta primleri
Doğum, askerlik ve doktora borçlanmaları
Stajyer maaşları ve BES kesintileri
yeniden hesaplanacak.
Bu nedenle 2026 asgari ücret kararı, hem kamu bütçesini hem özel sektör dengelerini doğrudan etkileyecek.
Geçmiş yıllarda asgari ücret artışları
2020: %15,03 artış → 2.324 TL
2021: %21,56 artış → 2.825 TL
2022: %50,5 artış → 4.253 TL
2022 (Ara Zam): %29,31 artış → 5.500 TL
2023: %54,66 artış → 8.506 TL
2023 (Ara Zam): %34 artış → 11.402 TL
2024: %49 artış → 17.002 TL
2025: %30 artış → 22.104 TL
Son beş yılda asgari ücret neredeyse 10 katına çıkarken, reel alım gücü aynı oranda artmadı.
Gözler Aralık ayında
Hükümet, işçi sendikaları ve işveren temsilcileri Aralık ayında yapılacak toplantılarda masaya oturacak.
2026 asgari ücretinin, enflasyon ve ekonomik büyüme verilerine göre şekillenmesi bekleniyor.
Piyasadaki genel beklenti, yeni asgari ücretin 27 bin ila 30 bin TL arasında olacağı yönünde.