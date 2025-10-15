Asgari ücret 2026 ocak ayında ne kadar olacak? SSK ve BAĞ-KUR emeklisi zam tablosu netleşiyor

Ocak ayı yaklaşırken milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret zammına çevrildi. Yeni yılda belirlenecek ücretin, hem çalışanların alım gücü hem de işverenlerin maliyetleri üzerinde doğrudan etkisi olacak. Sosyal güvenlik uzmanları, Orta Vadeli Program’da yer alan enflasyon ve büyüme hedeflerinin hem asgari ücret hem de emekli maaş zammı artışında belirleyici olacağını ifade ediyor. İşte asgari ücret ocak zammı ile SSK ve BAĞ-KUR emeklisi zam tablosu.

1 /8 Asgari ücret zammı, milyonlarca çalışanın gündeminde. Ocak 2026’da yapılacak zamla birlikte asgari ücret miktarında artış bekleniyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun, Orta Vadeli Program hedeflerinin maaş zamlarına doğrudan etki edeceğini belirtti. Emekli, memur ve asgari ücretlilerin ocak ayında alacakları zamların alım gücüne yansıması merak ediliyor. Peki, asgari ücrete ocak ayında ne kadar zam yapılacak?

2 /8 Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 29–30 aralığında belirlendi. Bu hedef Ocak 2026’da yapılacak maaş düzenlemelerinde belirleyici olacak.

3 /8 2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak? SGK uzmanı Özgür Erdursun’un köşe yazısına göre, emekli, memur ve asgari ücretli maaşlarında resmi artış oranları şekillenmeye başladı. Asgari ücrette yaklaşık yüzde 20 artış öngörülüyor. Bu durumda yeni asgari ücretin 26.500 TL seviyesine çıkması bekleniyor. Uluslararası kuruluşların tahminleri de 26–27 bin TL bandında yoğunlaşıyor.

4 /8 SSK ve BAĞ-KUR emekli zammı ocak maaş tablosu 2025’in ilk yarısında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,67 zam almıştı. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 gerçekleşmesi halinde, Ocak 2026’da yaklaşık yüzde 12 enflasyon farkı maaşlara yansıyacak. Beklenen artışlarla birlikte:

5 /8 En düşük emekli ne kadar olacak? En düşük emekli aylığı 16.881 TL’den 18.910 TL’ye çıkacak. 20.000 TL maaş alanın maaşı ne kadar olacak? 22.400 TL’ye, 25.000 TL maaş alanın maaşı ne kadar olacak? 28.000 TL’ye,

6 /8 30.000 TL maaş alanın maaşı ne kadar olacak? 33.600 TL’ye, 40.000 TL maaş alanın maaşı ne kadar olacak? 44.800 TL’ye, 50.000 TL maaş alanın maaşı ne kadar olacak? 56.000 TL’ye yükselecek.

7 /8 Memurlar için toplu sözleşme zammı yüzde 11 olarak öngörülüyor. Buna enflasyon farkının eklenmesiyle Ocak 2026’da maaşlarda yüzde 18,5 artış yapılacak.