Asgari ücrette brüt ve net rakam son dakika açıklanıyor. 2025 asgari ücrete yapılacak zam oranı için asgari ücret tespit komisyonu görüşmelerinde sona yaklaşıldı. Ocak ayına kısa bir zaman kala açıklanması için gün sayılar asgari ücret zam oranında net ve brüt rakam ne kadar olacağı merak ediliyor. Türk-İş yeni asgari ücret teklifini açıkladı. Bugün asgari ücret tespit komisyonu 4. toplantıyı gerçekleştirecek. 2025'ten itibaren yeni asgari ücret brüt ve net olarak kaç TL ödenecek? İşte detaylar...
Asgari ücret 2025 zammı için4. toplantı gerçekleştiriliyor. İlk açıklama TÜRK-İŞ'ten, ardından Bakan Işıkhan'dan geldi. Toplantının ardından saat 16:00'da açıklama yapan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret taleplerini açıkladı.
YENİ ASGARİ ÜCRET İÇİN GÖZLER KABİNE'DE
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabineye sunulacak önerilerin ardından asgari ücretin şekillenmesi konuşulanlar arasında. Belirlenecek rakam, dördüncü toplantının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.
ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?
Türk-İş yeni asgari ücret teklifini açıkladı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay canlı yayında yaptığı açıklamada asgari ücret tefkliflerinin 29 bin 583 lira olduğunu açıkladı. Böylece Türk-İş yüzde 74 oranında zam talep etmiş oldu.
Türk-İş yeni asgari ücret teklifi açıklaması
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "19 gündür süren asgari ücretle ilgili bir serüveni beraber yaşıyoruz. 4 tane asgari ücretli arkadaşımız var. Taşeron işçisi, karayolu işçisi, gazeteci kardeşimiz, aşçı, kuaför. Asgari ücret görüşmeleri başlamadan 1 hafta evvel yönetim tespit etti. Bizim uzmanlarımız, hukukçularımız asgari ücret bugüne kadar nasıl uygulandı, hangi kalemleri ilgilendiriyor? Onlarla ilgili arkadaşlarımız bilgi sahibiler. Geçmişte masada sendikacılar vardı. Sabah dokuzda bir toplantı yaptık.
Bakan Işıkhan'dan toplantı sonrası asgari ücret açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını uzlaşı ve istişare zemininde yürütüyoruz.
Bugün gerçekleştirdiğimiz 3’üncü toplantıda işçi ve işveren temsilcilerimiz ile Bakanlığımızda bir araya geldik.
2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde hem çalışanlarımızın refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız."
ASGARİ ÜCRET NET VE BRÜT 2025 ZAM ORANI NE KADAR?
Zam oranına ilişkin olarak uzman, ekonomist, işçi tarafının farklı farklı tahminleri bulunuyor. Genel manada yüzde 25'ten başlayıp oluşması beklenen yüzde 45 civarındaki enflasyon oranı ve refah payının eklenmesiyle birlikte zammın yapılması tahmin ediliyor. Net bir zam oranını tahmin etmek oldukça zor ve uzmanlar geniş bir aralıkta tahmin belirtme yöntemini kullanarak ihtimal artırarak oran tutturmaya çalışıyor.
ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI NE ZAMAN?
Asgari ücret 4. toplantı için tarih belli olmadı.
BAKAN ŞİMŞEK: ASGARİ ÜCRET MUHTEMELEN ENFLASYONUN ÜZERİNDE SEYREDECEK
Bakan Şimşek, çalışanların ve emeklilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, aylık ve ücretlerde iyileştirmelere gidildiğini ve enflasyonun üzerinde artış yapıldığını söyledi. Buna ilişkin örnekler veren Şimşek, "Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Bu programda da hedefimiz bu yönde, değişmedi. Enflasyon şu anda yüzde 47'dir, yıl sonu muhtemelen yüzde 45 olacak. Bu yıl en düşük memur maaş artışı yüzde 78. Enflasyonun 1,7 katı. En düşük emekli aylığı yüzde 68 arttı, enflasyonun 1,5 katı. Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek" dedi.
ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLECEK
2025 yılının asgari ücreti belirlemek için son viraja girildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğı'nın ev sahipliğinde yapacak. Toplantının ardından Bakan Işıkhan'ın açıklama yapması bekleniyor.