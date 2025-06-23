ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA SON DURUM 2025: Asgari ücrete Temmuz'da ara zam var mı, ne kadar zam gelir?

Asgari ücret Temmuz zammı için beklentiler devam ediyor. 2025 yılı Ocak ayında yapılan düzenlemeyle asgari ücret net 22.104,67 TL’ye yükseltilmişti. Ancak yılın ikinci yarısına girerken çalışanlar ve ödeneklerden faydalanan kesim, Temmuz ayında ek zam yapılacak mı? sorusuna yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları, ara zam kapısını tamamen kapatmazken, gözler hükümetin ekonomik adımlarına çevrildi.
2025 Ocak ayında yapılan son artışla birlikte net asgari ücret 22 bin 104 TL olmuştu. Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca çalışan ve dar gelirli, “Asgari ücrete bir ara zam gelir mi?” sorusunun yanıtını arıyor. Bakan Vedat Işıkhan’ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama, kapıları tamamen kapatmıyor. Temmuz’da bir güncelleme olacak mı?
ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ'DA ZAM VAR MI?
2025 Ocak ayı itibarıyla brüt 26.005,50 TL, net ise 22.104,67 TL ödenen asgari ücret için birçok kesimin zam bekleyişi son bulmuş değil.
Son olarak 2023'te ara zam gündeme gelmişti. Bu sene ise konuya dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kesin bir açıklamada bulunmadı. Ancak Işıkhan, "Vatandaşlarımızın satın alma gücünü hükümet olarak korumak zorundayız. Enflasyonda düşüşün başladığını göreceğiz. Makro ekonomik veriler de bunu gösteriyor. Ancak olur ya bir aksilik olursa Temmuz ayında da tekrar asgari ücret artışı gündeme gelebilir. Ancak ticaretimizi, ihracatımızı arttırmak amacıyla asgari ücreti bir yıl süreyle belirledik. İhracatçıdan bu yüzden alkış aldık. İşveren de geleceğini görmek zorunda." sözlerine yer vermişti.
Öte yandan bir diğer açıklamasında Işıkhan, ''Emeklilerle ilgili şu an herhangi bir çalışmamız söz konusu değil. Temmuzda enflasyon ve TÜFE'den kaynaklanan zam farklarını alacaklar. Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız. Şu an için çok erken." ifadelerini kullandı.
Asgari ücret zammına dair AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise “Maliye Bakanımız, Çalışma Bakanımız, Cevdet Yılmaz Bey’in başkanlığında geçmiş yıllarda olduğu gibi bir toplantı ile birlikte bunlar değerlendirilecektir. Şimdi ben kendiliğimden bir çalışma yapıldığını söyleyemem veya olup olmayacağını söylememin bir doğruluk payı olmayacak. Zamanı geldiğinde bunlar değerlendirilecektir." dedi.
2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Ocak ayındaki artışla beraber asgari ücret 22.104,67 TL. İşverene toplam maliyeti de 30.621,48 TL şeklinde oluyor. 2024 yılı içi asgari ücret aylık brüt 20.002,50 TL, net olarak da 17,002.12 TL idi.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI TAHMİNLERİ
Asgari ücrete Temmuz ayında yüzde 10 artış yapılması durumunda tutar 2 bin 210 lira artacak ve 24 bin 314 lira olacak. Yüzde 15 zamda 3 bin 315 TL artarak 25 bin 419 TL olacak. Yüzde 20 zamda ise 4 bin 420 lira artarak 26 bin 524 TL olacak.