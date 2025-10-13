2026 yılı yaklaşırken asgari ücret, milyonlarca çalışanın ve işverenin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Hükûmet, sendikalar ve iş dünyası temsilcileri arasında yürütülecek görüşmelerin sonucunda belirlenmesi beklenen asgari ücret zammı 2026, hem çalışanların alım gücünü hem de işverenlerin maliyet dengesini doğrudan etkileyecek. Enflasyon oranları, ekonomik büyüme verileri ve döviz kurları dikkate alınarak yapılacak bu zam, 2026’da Türkiye ekonomisinin seyrine yön verecek en kritik kararlardan biri olarak öne çıkıyor. Peki asgari ücret yüzde 28, 30, 35, 40 artarsa ne kadar olur? Asgari ücret zam detayları.

1 /8 Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için geri sayım başladı. 2026 yılına sayılı aylar kala, gözler yeniden Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapacağı toplantılara çevrildi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için bir araya gelecek. 2025 yılı için net asgari ücret 22.104 TL olarak uygulanmıştı. Peki 2026 Ocak ayında asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, yeni rakam ne olacak?

2 /8 ASGARİ ÜCRET ZAM TOPLANTISI NE ZAMAN? 2026 yılı için asgari ücret görüşmelerinin Aralık 2025’in ilk haftasında başlaması bekleniyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi komisyonun ilk toplantısı genellikle 1-5 Aralık tarihleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapılıyor. Ardından işçi ve işveren temsilcilerinin sırasıyla TÜRK-İŞ ve TİSK merkezlerinde ev sahipliği yaptığı 3 oturumluk görüşme süreci başlıyor.

3 /8 Toplantıların ardından yılın son haftasında, genellikle 20-30 Aralık tarihleri arasında nihai karar açıklanıyor. Buna göre; 2026 asgari ücret zammının da Aralık 2025’in son günlerinde resmen duyurulması bekleniyor. Komisyonun Aralık ayında açıklayacağı yeni asgari ücret, her yıl olduğu gibi 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

4 /8 2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2026 asgari ücret zammında en belirleyici faktörlerden biri yıl sonu enflasyon beklentisi olacak. Orta Vadeli Program'da (OVP) 2025 yıl sonu enflasyon beklentisinin %28.5 olarak açıklanması, zam oranları için bir taban oluşturuyor.

5 /8 Ancak geçmiş yıllarda zammın enflasyonun 5-10 puan üzerinde belirlendiği de görüldü. 2025 Ocak zammı ile birlikte asgari ücret şuan brüt 26.005,50 TL, net asgari ücret ise 22.104,00 TL’dir. Bu kapsamda olası zam oranlarına göre 2026 net ve brüt asgari ücret tahminleri şöyle:

6 /8 Asgari ücret zammı %28,5 olursa: Brüt asgari ücret 33.417 TL Net asgari ücret 28.403 TL, Asgari ücret zammı %30 artış olursa Brüt asgari ücret 33.807 TL Net asgari ücret 28.736 TL,

7 /8 Asgari ücret zammı %35 artış olursa Brüt asgari ücret 35.107 TL Net asgari ücret 29.841 TL,