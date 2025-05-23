Avrupa'da ilk: BYD Avrupa'da Tesla'nın yerini mi aldı?

Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD, 2024 Nisan ayında Avrupa'da ilk kez Tesla'dan daha fazla tam elektrikli otomobil sattı. BYD’nin satışları yüzde 169 artarken, Tesla’nın satışları yüzde 49 düştü. Elon Musk’ın tartışmalı siyasi duruşları bu düşüşte etkili olmuş olabilir mi?
Otomotiv bilgi sağlayıcısı JATO Dynamics'in verilerine göre, Çinli otomobil üreticisi BYD'nin tamamen elektrikli otomobil satışları Avrupa'da nisanda yıllık yüzde 169 artarak 7 bin 231'e ulaştı. Tesla'nın Avrupa'da yeni otomobil satışları yüzde 49 azalarak 7 bin 99'a düştü.
ÇİNLİ BYD, AVRUPA’DA TESLA’YI GERİDE BIRAKTI
Elektrikli otomobil pazarının iki dev ismi BYD ve Tesla arasında Avrupa'da rekabet kızışıyor. JATO Dynamics tarafından açıklanan son verilere göre, Çin merkezli BYD, 2024 Nisan ayında Avrupa'da ilk kez ABD'li rakibi Tesla’dan daha fazla tamamen elektrikli otomobil sattı.
PLUG-İN HİBRİTLERDE FARK DAHA DA AÇILDI MI?
Evet. Plug-in hibrit araçlar da hesaba katıldığında BYD, Tesla’yı daha da geride bırakıyor. Çinli üreticinin toplam elektrikli araç satışları bu dönemde %359 gibi çarpıcı bir artış gösterdi. Bu da şirketin Avrupa pazarındaki yükselişini yalnızca “tam elektrikli” segmentle sınırlı tutmadığını ortaya koyuyor.
TESLA’NIN GERİLEMESİNDE ELON MUSK'IN ROLÜ VAR MI?
JATO Dynamics analisti Felipe Munoz, “Aylık bazda fark küçük gibi görünse de, Tesla'nın yıllardır sürdürdüğü liderliği kaybetmesi sembolik olarak çok büyük bir değişimi temsil ediyor,” dedi.
Tesla’nın düşüşünde Elon Musk'ın son dönem siyasi çıkışlarının etkili olduğu düşünülüyor. Musk'ın ABD Başkanı Trump’ın göreve başlama töreninde verdiği ve Nazi selamına benzetilen el hareketi, Almanya’da aşırı sağa verdiği algılanan destek ve İngiltere siyasetine müdahil olması, Avrupa kamuoyunda tepkilere yol açtı.
Bu durumun, Avrupa’daki kullanıcıların Tesla markasına olan bağlılığını zayıflatmış olabileceği değerlendiriliyor.
VOLKSWAGEN VE AVRUPA PAZARI NE DURUMDA?
BYD ve Tesla arasındaki yarış sürerken, Avrupa’nın yerli üreticileri de pazar paylarını artırıyor. Özellikle Alman otomotiv devi Volkswagen’in elektrikli araç satışları nisan ayında %61 oranında artarak dikkatleri üzerine çekti.
Avrupa'da genel elektrikli araç satışları ise bu dönemde %28 oranında büyüdü. Bu da kıtada elektrikli araçlara olan talebin sürdüğünü gösteriyor.
BYD’NİN YÜKSELİŞİ KALICI MI, YOKSA TESLA GERİ Mİ DÖNECEK?
Tesla'nın son yıllardaki liderliğini kaybetmesi geçici bir düşüş mü, yoksa Avrupa pazarı artık yönünü BYD ve diğer Asyalı üreticilere mi çevirdi? Musk’ın itibar kaybı satışlara ne kadar yansıyor?
Elektrikli otomobil pazarında dengeler değişirken gözler bir sonraki çeyrek sonuçlarına çevrildi.