Avrupa'da ilk: BYD Avrupa'da Tesla'nın yerini mi aldı?

TESLA’NIN GERİLEMESİNDE ELON MUSK'IN ROLÜ VAR MI?

JATO Dynamics analisti Felipe Munoz, “Aylık bazda fark küçük gibi görünse de, Tesla'nın yıllardır sürdürdüğü liderliği kaybetmesi sembolik olarak çok büyük bir değişimi temsil ediyor,” dedi.

Tesla’nın düşüşünde Elon Musk'ın son dönem siyasi çıkışlarının etkili olduğu düşünülüyor. Musk'ın ABD Başkanı Trump’ın göreve başlama töreninde verdiği ve Nazi selamına benzetilen el hareketi, Almanya’da aşırı sağa verdiği algılanan destek ve İngiltere siyasetine müdahil olması, Avrupa kamuoyunda tepkilere yol açtı.

Bu durumun, Avrupa’daki kullanıcıların Tesla markasına olan bağlılığını zayıflatmış olabileceği değerlendiriliyor.



