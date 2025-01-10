Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği Aydın-Denizli Otoyolu ile seyahat sürelerinde azalma ve kesintisiz bir ulaşım imkanı sağlanıyor. Aydın Denizli otoyolunun hizmete girmesiyle birlikte Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerindeki kara yolu ağı genişlemiş oldu. Peki Aydın Denizli Otoyolu kaç kilometre? Yolculuk süresi ne kadar oldu?
Resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarafından gerçekleştirilen Aydın Denizli Otoyolu'nun genişletilerek 6 şeritli hale getirildi. 140 kilometre anayol ve 23 kilometre de bağlantı yollarına sahip otoyol toplamda 163 kilometre uzunluğuna sahip oldu. İşte Aydın-Denizli Otoyolu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları...
AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU KAÇ KİLOMETRE, GÜZERGAHI NEDİR??
Aydın-Denizli Otoyolu, toplamda 163 kilometrelik bir uzunluğa sahip olup, 140 kilometrelik ana yol ve 23 kilometrelik bağlantı yollarından oluşuyor. İşte otoyolun güzergâh haritası ve önemli geçiş noktaları:
Kocabaş’tan Başlıyor: Otoyol, Denizli’nin Kocabaş ilçesinden başlıyor.
Pamukkale ve Kumkısık’tan Geçiyor: Dünyaca ünlü Pamukkale bölgesine yakın bir güzergâhtan geçen otoyol, bu turistik alana ulaşımı kolaylaştırıyor.
Sarayköy ve Buharkent: Yol, Sarayköy ve Buharkent ilçelerini de kapsıyor.
Kuyucak ve Nazilli: Kuyucak’tan geçerek Nazilli’ye ulaşan güzergâh, yolculuğun daha kısa sürede tamamlanmasını sağlıyor.
Köşk ve Yenipazar: Otoyol, Köşk ve Yenipazar ilçelerinden geçerek Büyük Menderes Nehri’nin güneyini takip ediyor.
Aydın Çevre Yolu Kavşağı: Son olarak otoyol, Aydın Çevre Yolu Otoyol Kavşağı’nda sona eriyor.
Bu güzergâh, bölgedeki 11 ilçeyi birbirine bağlarken, toplamda 46 sinyalize kavşaktan geçiş yapılmasını ortadan kaldırıyor.
“2 SAAT SÜREN YOLCULUK SÜRESİ 55 DAKİKAYA İNİYOR”
Otoyol güzergahının trafiğe açılan ilk etabının Ulaştırma Bakanı Kocabaş’tan başlayıp, Pamukkale, Kumkısık, Sarayköy ve Buharkent ilçelerini geçerek Kuyucak’a ulaştığını hatırlatarak, “2. etap ise Kuyucak’tan başlayarak; Nazilli, Yenipazar ve Köşk ilçelerini geçerek Aydın’da sonlanıyor. Otoyolumuz ile Aydın ve Denizli arasında D-320 Devlet Yolu üzerinden 11 ilçe ve 46 adet sinyalize kavşak geçerek, trafik şartlarına göre 1,5 ila 2 saat süren yolculuk süresi 55 dakikaya iniyor.” dedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU AÇILIŞINDAKİ AÇIKLAMALARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, hem Aydın'ı hem de bölgeyi büyütmeye, kalkındırmaya, her alanda daha ileri noktalara taşımaya devam ettiklerini söyledi.
İller arasındaki kara yolu bağlantılarının çeşitlendirilmesi ve yolculuk sürelerinin azaltılmasının önceliklerinin ilk sıralarında yer aldığını belirten Erdoğan, ticari ve turistik trafiğin ana güzergahlarından biri olan bölgenin ulaşım altyapısını daha önce hizmete açtıkları İstanbul-İzmir Otoyolu ve İzmir-Aydın Otoyolu ile önemli ölçüde güçlendirdiklerini anlattı.
Resmi açılışını yaptıkları Aydın-Denizli Otoyolu'yla Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri arasındaki kara yolu ağını biraz daha genişlettiklerini ifade eden Erdoğan, "3 gidiş, 3 geliş olmak üzere 6 şeritli 140 kilometre anayol ve 2 gidiş, 2 geliş olmak üzere 4 şeritli 23 kilometre bağlantı yolundan oluşan Aydın-Denizli Otoyolumuz toplam 163 kilometre uzunluğa sahip. Otoyol bünyesinde uzunluğu 5 bin 712 metreye ulaşan 61 köprü, 19 köprülü kavşak, toplam 11 bin 622 metre uzunluğunda 18 viyadük, 30 üstgeçit, 80 altgeçit ve 5 otoyol hizmet tesisi yer alıyor." diye konuştu.
Erdoğan, otoyolun Kuyucak Kavşağı ile Kocabaş Kavşağı arasındaki 93 kilometrelik kesimini 3 Kasım 2023'te açtıklarını anımsatarak, "Aydın çevreyolundan başlayıp Kuyucak Kavşağı'nda son bulan 70 kilometrelik bölümünü ise 17 Ekim 2024'te hizmete vermiştik. Otoyol güzergahının 3 Kasım 2023'te trafiğe açılan ilk etabı Kocabaş'tan başlayıp Pamukkale, Kumkısık, Sarayköy ve Buharkent'ten geçerek Kuyucak'a ulaşmıştı. 17 Ekim'de açılan ikinci etabı ise Kuyucak'tan başlayıp Nazilli, Yenipazar ve Köşk ilçelerini geçerek Aydın'da sonlanmıştı." dedi.
"KESİNTİSİZ BİR OTOYOL AĞINI HAYATA GEÇİRMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ"
Otoyolun tüm kesimlerini resmi olarak Aydın'la birlikte tüm Ege Bölgesi'nin istifadesine sunduklarını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:
"D-320 devlet yolu üzerinden 11 ilçe geçilerek 2 saati bulan yolculuk süresi, otoyolumuzun hizmete girmesiyle birlikte 1 saatin altına iniyor. Denizli-Batı Çevreyolu Kavşağı ile İzmir merkezi- Liman Kavşağı arasındaki 220 kilometrelik otoyol geçiş süresi 1 saat 40 dakikaya inmiş oluyor. Devlet yolu üzerinden Aydın'dan Denizli'ye ulaşım ile İzmir'den Denizli'ye ulaşım süresi ise birbirine eşit hale geliyor. Böylelikle zamandan 6,4 milyar lira, akaryakıttan 1 milyar lira olmak üzere yıllık toplam 7,4 milyar lira tasarruf edeceğiz. Karbon emisyonunu 61 ton azaltmış olacağız. Projenin tamamlanmasıyla Kapıkule'den başlayıp İstanbul üzerinden Marmara ve Ege bölgelerini katederek Akdeniz'e ulaşan kesintisiz bir otoyol ağını hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz."