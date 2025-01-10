



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU AÇILIŞINDAKİ AÇIKLAMALARI













Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, hem Aydın'ı hem de bölgeyi büyütmeye, kalkındırmaya, her alanda daha ileri noktalara taşımaya devam ettiklerini söyledi.





İller arasındaki kara yolu bağlantılarının çeşitlendirilmesi ve yolculuk sürelerinin azaltılmasının önceliklerinin ilk sıralarında yer aldığını belirten Erdoğan, ticari ve turistik trafiğin ana güzergahlarından biri olan bölgenin ulaşım altyapısını daha önce hizmete açtıkları İstanbul-İzmir Otoyolu ve İzmir-Aydın Otoyolu ile önemli ölçüde güçlendirdiklerini anlattı.





Resmi açılışını yaptıkları Aydın-Denizli Otoyolu'yla Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri arasındaki kara yolu ağını biraz daha genişlettiklerini ifade eden Erdoğan, "3 gidiş, 3 geliş olmak üzere 6 şeritli 140 kilometre anayol ve 2 gidiş, 2 geliş olmak üzere 4 şeritli 23 kilometre bağlantı yolundan oluşan Aydın-Denizli Otoyolumuz toplam 163 kilometre uzunluğa sahip. Otoyol bünyesinde uzunluğu 5 bin 712 metreye ulaşan 61 köprü, 19 köprülü kavşak, toplam 11 bin 622 metre uzunluğunda 18 viyadük, 30 üstgeçit, 80 altgeçit ve 5 otoyol hizmet tesisi yer alıyor." diye konuştu.





Erdoğan, otoyolun Kuyucak Kavşağı ile Kocabaş Kavşağı arasındaki 93 kilometrelik kesimini 3 Kasım 2023'te açtıklarını anımsatarak, "Aydın çevreyolundan başlayıp Kuyucak Kavşağı'nda son bulan 70 kilometrelik bölümünü ise 17 Ekim 2024'te hizmete vermiştik. Otoyol güzergahının 3 Kasım 2023'te trafiğe açılan ilk etabı Kocabaş'tan başlayıp Pamukkale, Kumkısık, Sarayköy ve Buharkent'ten geçerek Kuyucak'a ulaşmıştı. 17 Ekim'de açılan ikinci etabı ise Kuyucak'tan başlayıp Nazilli, Yenipazar ve Köşk ilçelerini geçerek Aydın'da sonlanmıştı." dedi.