AYT ve YDT bugün gerçekleşiyor. 2,5 milyondan fazla adayın katıldığı TYT sınavı dün tamamlandı. 1 milyon 721 bin 60 adayın katılacağı AYT ise 5 bin 78 bina ve 93 bin 793 salonda düzenlenecek. Üniversite sınavına katılacak adaylar için AYT başlangıç ve bitiş saati merak konusu oldu. Peki AYT kaçta başlıyor kaçta bitiyor? YKS Alan Yeterlilik Testleri Sınavı 2025 kaç soru, kaç dakika sürecek?

1 /8 ÖSYM tarafından YKS’nin ilk oturumu olan TYT dün tamamlandı. Bugün ise YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), ve üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak. Peki YKS AYT, YDT saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte AYT, YDT sınav saatleri ve oturum bilgisi.

2 /8 AYT sınavı saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? Sınavda kaç soru sorulacak? YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), bugün saat 10.15'te başlayacak.

3 /8 AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 testinde 40 soru, Matematik testinde 40 soru, Fen Bilimleri testinde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

4 /8 AYT sınavında saat kaçta kapılar kapanacak? Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılarak sınav salonuna aday alımı tamamlanacak. Adaylar, sınavın sabah oturumu olan AYT'de saat 10.00'dan, öğleden sonraki oturumu olan YDT'de saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adayların, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile fotoğraflı nüfus cüzdanlarını veya fotoğraflı T.C. kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

5 /8 T.C. kimlik kartını, nüfus cüzdanını kaybeden veya nüfus cüzdanında fotoğraf, T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlükleri, yarın 07.00-15.30 saatlerinde açık tutulacak.

6 /8 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları, 22 Temmuz'da açıklanacak.

7 /8 ÖSYM YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ OLMALI? Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorunda. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklar. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunlu olacak. Adayların bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmesi gerekiyor. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.