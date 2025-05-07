Azad Keşmir bölgesi nerede? Hindistan - Pakistan savaşta mı?

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimin sonuçları ortaya çıkmaya başladı. Son dakika haberi olarak Hindistan'ın Pakistan'a karşı üç bölgeden askeri saldırı başladığı bildirildi. Azad Keşmir bölgesi ise savaş ile birlikte araştırılanlar arasında yer aldı. Peki Cemmu Keşmir nerede? Azad Keşmir bölgesi hangi ülkede yer alıyor? Hindistan Pakistan savaşı başladı mı son durum nedir? İşte konuyla ilgili gelişmeler.
Hindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesindeki "hedeflere" karşı askeri operasyon başlattığını duyurdu.
AZAD KEŞMİR BÖLGESİ NEREDE?
Azad Keşmir İslam Cumhuriyeti, Pakistan'da Keşmir Bölgesinde bir idari yönetim bölgesi. 13.297 km² alan kaplar. Başkenti Muzafferabad. Yaklaşık beş milyon nüfusu vardır. Azad Keşmir, siyasi, anayasal ve coğrafi anlamda ayrı bir devlet olarak görülür.
Bölge, Hindistan, Pakistan ve Çin arasında uzun süredir devam eden bir egemenlik anlaşmazlığının merkezindedir.
Hindistan, Cammu ve Keşmir’in tamamını kendi toprağı olarak görür ve bir kısmını doğrudan yönetir.
Pakistan, bölgenin önemli bir kısmını kontrol eder ve "Azad Keşmir" adıyla yarı özerk bir bölge olarak yönetir.
Çin, doğudaki Aksai Chin bölgesini fiilen kontrol etmektedir.
HİNDİSTAN-PAKİSTAN SAVAŞTA MI? SON DURUM
Hindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgesindeki "hedeflere" karşı askeri operasyon başlattığını bildirdi.
Hindistan Basın Bilgi Bürosundan (PIB) konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, ordunun, Pakistan ve ülkenin kontrolündeki Azad Keşmir bölgesindeki "hedeflere" karşı askeri operasyon başlattığı ifade edildi.
9 bölgenin hedef alındığı belirtilen açıklamada, "Pakistan askeri tesislerinin hedef
alınmadığı" savunuldu.
Açıklamada, Pahalgam'daki saldırı sonrasında bu adımların atıldığı ve "sorumlulardan hesap sorulacağı" ifade edildi.
Pahalgam'daki terör saldırısı
Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.
Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.
Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.
CEMMU VE KEŞMİR BÖLGESİ HAKKINDA BİLGİLER
Cemmu ve Keşmir, Hint altkıtasının kuzey kesiminde yer alan ve Hindistan kontrolündeki bir eyaletti. Eyalet, 2019 yılında çıkarılan yeni düzenleme sonucunda feshedilerek Cemmu ve Keşmir ile Ladakh olmak üzere merkezi hükûmetçe yönetilen iki birlik toprağına dönüştürülmüştür. Büyük çoğunluğu Himalaya Dağları üzerinde bulunmuş olan eyaletin başkenti kışın Cemmu, yazın ise Srinagar'dı. Eyalet 222,236 km2 alana sahipti.
Eyaletin bulunduğu topraklar 1947'den bu yana Hindistan, Pakistan ve Çin arasındaki anlaşmazlığa konu olan Keşmir bölgesinin bir parçasıydı. Pakistan tarafından Hindistan İşgalindeki Keşmir olarak adlandırılır.
Hindistan Hükûmeti, Hindistan Anayasası'nın 370. maddesi uyarınca Cemmu ve Keşmir'e verilen özel statüyü iptal ettikten sonra Hindistan Parlamentosu, eyaleti feshedip iki birlik toprağı oluşturmak için Cemmu ve Keşmir Yeniden Düzenleme Yasasını kabul etti. Yasa 31 Ekim 2019'dan itibaren yürürlüğe girmiştir. Cemmu ve Keşmir, Hindistan'da Müslümanların çoğunluğunu elinde tutan tek eyaletti. Eyalet nüfusunun %68,31'ini Müslümanlar, %28,43'ünü Hindular, %1,87'sini Sihler ve %0,89'unu Budistler oluşturmaktaydı.