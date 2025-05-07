Azad Keşmir bölgesi nerede? Hindistan - Pakistan savaşta mı?





AZAD KEŞMİR BÖLGESİ NEREDE?





Azad Keşmir İslam Cumhuriyeti, Pakistan'da Keşmir Bölgesinde bir idari yönetim bölgesi. 13.297 km² alan kaplar. Başkenti Muzafferabad. Yaklaşık beş milyon nüfusu vardır. Azad Keşmir, siyasi, anayasal ve coğrafi anlamda ayrı bir devlet olarak görülür.





Bölge, Hindistan, Pakistan ve Çin arasında uzun süredir devam eden bir egemenlik anlaşmazlığının merkezindedir.





Hindistan, Cammu ve Keşmir’in tamamını kendi toprağı olarak görür ve bir kısmını doğrudan yönetir.





Pakistan, bölgenin önemli bir kısmını kontrol eder ve "Azad Keşmir" adıyla yarı özerk bir bölge olarak yönetir.





Çin, doğudaki Aksai Chin bölgesini fiilen kontrol etmektedir.







