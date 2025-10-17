TBMM'ye sunulan ekonomi paketine ilişkin AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler önemli açıklamalarda bulundu. Abdullah Güler, "Durdurulan Bağ-kur ihya prim oranlarını yüzde 45 olarak belirlenmesini sağlayacağız." dedi. EYT emeklilik kapsamı genişleyecek mi? Bağ-Kur prim ihyası nasıl yapılır, kimleri kapsıyor, prim borcu nasıl hesaplanır? sorusu gündemde. İşte detaylar.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi. Abdullah Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kanun teklifinin 36 maddeden oluştuğunu, ekonomik ve sosyal gelişmelere uyum sağlamak, vergi adaletini güçlendirmek ve kamu maliyesinin sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla, Meclis Başkanlığına kanun teklifini sunduklarını söyledi.
Orta Vadeli Programın (OVP) geçen ay güncellendiğini hatırlatan Güler, "Bu program dahilinde de bazı destekleyici bütçe dengeleri, bütçe gelir kalemleri ve bütçe giderleri noktasında ve yine enflasyonla mücadelemiz açısından da bazı tedbirlerin alınması zorunluluğu vardı. Bu konuda hazırlandı." diye konuştu.
Kanun teklifinin kayıt dışılıkla kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve vergi adaletinin güçlendirilmesi, yapısal ve hukuki düzenlemeler içerdiğini anlatan Güler, bu düzenlemenin devletin mali gücünü ve vergi toplama kapasitesini artırma vizyonunun somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.
Bağ-Kur prim ihyası var mı?
Abdullah Güler konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu bağlamda doğum hariç borçlanma prim oranını yüzde 32'den yüzde 45'e çıkartıyoruz ve durdurulan Bağkur sigortalılık sürelerinin ihya prim oranında yüzde 45 olarak sistemde belirlenmesini ve sistemin sürdürülebilirliğini de sağlamış oluyoruz. Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının işveren hissesi yüzde 11'den yüzde 12'ye çıkartılmakta ve ilgili sigorta kollarının prim oranlarının yükseltilmesiyle mevcut SGK kurumumuzun finansal sürdürülebilirliğini sağlamaya gayret ediyoruz.
Yine imalat dışı sektörlerdeki işverenlerimize sağlanan 4 puanlık Hazine prim teşviğini 2 puana indiriyoruz. Burada imalat sektöründeki yüzde 5'lik prim desteği de aynen olduğu gibi devam edecek. 5510 Sayılı Kanun'un 80. maddesinde yapılan değişiklikte prime esas günlük kazanç üst sınırı asgari ücretin 7,5 katı iken bunu 9 katına çıkarıyoruz. Çünkü üst değer noktasında maaş ölçüsü içerisinde 7,5 katın mevcut güncel uygulamalarda çok esnek olmadığı yönünde değerlendirmelerimiz oldu ve bunu 9 katına çıkartarak makul bir uygulamalarını da burada sağlamış oluyoruz. Böylece emekli aylıkları ve diğer sosyal güvenlik haklarını, yani emeklilikten sonra da daha yüksek emeklilik maaşı alabilmesi noktasında da haklarının iyileştirilmesini de sağlamış oluyoruz. Gelir ve aylık bağlanmış olanlar da prim borçlarının gelir ve aylıklarından yüzde 25 oranını geçmemek üzere kesilmesi sağlanarak kurumunun alacakları da yine bu konuda güvence altına alınıyor."
EYT emeklilik kapsamı genişleyecek mi?
Güler, "Durdurulan Bağ-kur ihya prim oranlarını yüzde 45 olarak belirlenmesini sağlayacağız." dedi. Açıklama, en son 31 Aralık 2021 tarihi öncesi Bağ-Kur borçları olanların ihya yapabileceği anlamına geliyor. NTV’de yer alan habere göre, ihyanın gerçekleşmesi halinde 2021 yılı ve öncesine de ihya yapılabilir olması durumunda EYT'den yararlanarak emekli olacak Bağ-Kurluların sayısında artış bekleniyor. Örnekle ilerlemek gerekirse 1997 yılında Bağ-Kurlu olup, primlerini ödemeyen, 8 Eylül 1999 tarihi sonrası primlerini ödeyen kişiler 1997 yılına ilişkin prim borçlarını ihya yapması halinde EYT'den yararlanarak emekli olabilecek.
Bağ-Kur prim borcu nasıl hesaplanır?
Yasanın çıkması halinde ise 2025 yılı için yüzde 34,5 yerine yüzde 45 artış oranı dikkate alınacak. Yasanın çıkması halinde ise hesap şöyle olacak.
2025 yılı için bir günlük (asgari ücretin brütü) ihya tutarı 26.005,50 TL X yüzde 45 = 11 bin 702 TL olacak. Yani, ihya yapmak isteyenler aylık 11 bin 702 TL ödeyecek. Borçlanılacak ay sayısıyla bu rakam çarpıldığında geri dönük ödenecek toplam prim borcu ortaya çıkacak. Örneğin 2 yıl geriye dönük prim borcu ödemek istenirse, 281 bin TL ödenecek.
İhya talebinde bulunan sigortalı veya hak sahibi, yeni düzenlemeye göre, bu tutarı 9 katına kadar çıkarabilir.
5434 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Hizmet İhyası
Kesenek iadesi yapılan hizmetlerle toptan ödeme yapılan hizmetlerin yeniden emeklilikte fiili hizmet sürelerine eklenebilmesi için veya sonradan geçen sigortalılık halleri ile birleştirilebilmesi ihya edilmesi gerekmektedir.
5434 sayılı Kanuna tabi olarak geçen ve kesenek iadesi veya toptan ödeme yapılmak suretiyle tasfiye olan hizmetlerin 5434 sayılı Kanunun 102 nci ve 2829 sayılı Kanunun 5 nci maddeleri uyarınca ihya edilebilmesi için iştirakçilerin veya sigortalıların almış oldukları paraları aldıkları tarihten yatıracakları tarihe kadar hesaplanacak faizi ile birlikte,
- İstekle emekliye ayrılacak olanlar istek tarihinden en az 6 ay önce,
- Yaş haddi veya maluliyet nedeniyle görevleriyle ilişkileri kesilenlerin görevleriyle ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren 6 ay içinde kendilerince,
Ölenlerin ise ölüm tarihinden itibaren 6 ay içinde dul ve yetimlerince Kuruma yatırılması gerekmektedir.
5510 Sayılı Kanuna Göre Hizmet İhyası
Yaşlılık toptan ödeme ihyası
Toptan ödeme yapılarak hizmetleri tasfiye edilmiş bulunanlardan, yeniden 5510 sayılı Kanuna tabi olarak veya isteğe bağlı sigortaya devam ederek malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olanların, yazılı müracaat ederek aldıkları toptan ödemenin ödeme tarihi ile yazılı istek tarihi arasında geçen yıllar için güncellenerek bulunan tutarın kendilerine tebliğ tarihini takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi hâlinde bu hizmetleri ihya edilecektir.
Ölüme bağlı toptan ödeme ihyası
5510 sayılı Kanuna göre toptan ödeme yapılarak tasfiye edilmiş süreler, borçlanılarak veya yurt dışı hizmetleri birleştirilerek ya da sonradan hizmet tespiti nedeniyle hak kazanılan sürelerin eklenmesi suretiyle ölüm sigortasından yararlanmak için gerekli prim ödeme gün sayısının tamamlanması halinde, hak sahiplerinin yazılı isteği üzerine toptan ödemenin ödeme tarihi ile yazılı istek tarihi arasında geçen yıllar için her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan tutarın ilgiliye tebliğ tarihini takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi halinde ihya edilecektir.