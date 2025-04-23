Bankalar bugün açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Çarşamba günü özel ve kamu bankaları çalışıyor mu?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil statüsünde yer aldığı için bugün bankalar kapalı. Kamu ve özel bankaların tüm şubeleri 23 Nisan Çarşamba günü hizmet vermeyecek. EFT ve havale gibi işlemler ise internet ve mobil bankacılık üzerinden yapılabilecek ancak resmi tatil nedeniyle EFT işlemleri ilk iş günü olan 24 Nisan Perşembe günü işleme alınacak. Bankacılık işlemleri için şubeye gitmeyi planlayanların, bir gün sonraya randevu alması öneriliyor.

1 /3 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil kapsamında değerlendirildiğinden, bu yıl çarşamba gününe denk gelen 23 Nisan'da bankalar kapalı olacak. Hem kamu hem özel bankaların şubeleri vatandaşlara hizmet sunmayacak. Ancak mobil ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden işlemler yapılabilecek. Resmî tatil nedeniyle EFT işlemleri 24 Nisan Perşembe günü işleme alınacak. Şubeden işlem yapmak isteyenlerin bu tarihi göz önünde bulundurması gerekiyor.

2 /3 23 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI? 23 Nisan yıl içerisindeki resmi tatil günleri arasında yer alıyor. 23 Nisan Çarşamba günü ise resmi tatiller arasında yer aldığı için birçok kurum ve kuruluş faaliyetlerine ara verecek. Bu nedenle 23 Nisan Çarşamba günü bankalar kapalı olacak. Bankalar bir günlük aranın ardından 24 Nisan Perşembe günü hizmet vermeye devam edecek.