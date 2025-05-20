Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Kurban Bayramı tatili birleşti mi? Bayram tatili 9 gün olur mu?

Kurban Bayramı tatili birleşti mi? Bayram tatili 9 gün olur mu?

11:2220/05/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>Kurban Bayramı tatili birleşti mi, bayram tatili 9 gün olacak mı?</p>
Kurban Bayramı tatili birleşti mi, bayram tatili 9 gün olacak mı?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bayram tatilinin 2 günü hafta sonuna denk geliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçen gün yaptığı açıklamada "Biz her zaman isteriz ama karar sadece bize ait değil" demişti. Bakanın bu açıklamaları sonrası vatandaşlar, ‘Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kurban Bayramı tatili birleşti mi, birleşecek mi? Bayram tatili kaç gün?’ sorularına yanıt aranıyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, hem ibadetini yerine getirmek isteyenler hem de tatil planları yapanlar için en çok merak edilen soruların başında bayramın ne zaman olduğu ve tatilin kaç gün süreceği geliyor. Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi, Kurban Bayramı tatilinin de idari izinlerle uzatılması ihtimali bulunuyor. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu? Tatil hangi tarihlere denk geliyor? 2025 Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlayacak?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Ersoy, yaklaşan Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasının gündemde olduğunu belirtse de kesin konuşmadı.

Kurban Bayramı tatilinin Cuma gününe gelmesi nedeniyle 2 - 3 - 4 ve 5 Haziran (Yarım Gün) tarihlerinin tam gün tatil ilan edilmesi gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bu ihtimalin gündemde olduğunu söyledi. Ancak henüz Kabine'den bu yönde bir karar çıkmadı. 9 günlük tatil kararı çıkması halinde güncel bilgiyi sizlerle paylaşacağız.

2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2025 Kurban Bayramı tatil günleri kesinleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre tarihler şu şekilde:

2025 Kurban Bayramı Tatil Takvimi

Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe (yarım gün resmi tatil)

Bayramın 1. Günü: 6 Haziran 2025 Cuma

Bayramın 2. Günü: 7 Haziran 2025 Cumartesi

Bayramın 3. Günü: 8 Haziran 2025 Pazar

Bayramın 4. Günü: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Bu takvime göre Kurban Bayramı tatili, arefe günü ile birlikte toplamda 4,5 gün sürecek. Eğer 3-4 Haziran tarihlerinin de resmi tatil kapsamına alınması kararlaştırılırsa, Kurban Bayramı tatilinin hafta sonlarıyla birleşerek toplamda 9 gün olması mümkün.

#Bayram tatili
#Kurban Bayramı
#tatil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ'den 2+1 ve 3+1 daire fırsatı geldi: Başvurular başladı, 150 adet üzeri daire satışa sunulacak