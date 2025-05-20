Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, hem ibadetini yerine getirmek isteyenler hem de tatil planları yapanlar için en çok merak edilen soruların başında bayramın ne zaman olduğu ve tatilin kaç gün süreceği geliyor. Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi, Kurban Bayramı tatilinin de idari izinlerle uzatılması ihtimali bulunuyor. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu? Tatil hangi tarihlere denk geliyor? 2025 Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlayacak?