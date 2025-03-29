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BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI? Ramazan Bayramı 1. 2. 3. günü marketlerin çalışma saatleri

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI? Ramazan Bayramı 1. 2. 3. günü marketlerin çalışma saatleri

10:5929/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ramazan Bayramı'nın 1. günü olan 30 Mart Pazar günü, pek çok kişi marketlerin açık olup olmayacağını merak ediyor. Bayramda alışveriş yapmak isteyenler, büyük zincir marketlerin çalışma saatlerini araştırıyor.

Bayramda marketler açık mı? 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı süresince marketlerin çalışma saatleri nasıl olacak? 

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Geçtiğimiz yıllarda Ramazan Bayramı'nın 1. günü marketler kapalı olurken; 2. ve 3. günü çalışmaya normal saatlerinde devam etmişti.

Bu yıl da bayramın birinci günü BİM, ŞOK, A101 marketleri kapalı olacak. Güncel saatleri bölgenizdeki marketten sorgulayabilirsiniz.

A101, ŞOK, BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

A101, ŞOK, BİM marketleri normal günlerde haftanın 7 günü saat 09.00 - 21.00 saatleri arasında açık olmaktadır.

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