Bedelli Askerlik 2025 başvurularında son gün ne zaman? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB celp ve sevk tarihi duyurusu

2025 bedelli askerlik başvuruları için geri sayım sürerken, ücret tutarı, son başvuru tarihi, yoklama şartları ve celp-sevk dönemlerine dair tüm detaylar Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklandı. Bedelli askerlik parasının hangi bankalara yatırılacağı, yoklama kaçağı olanların ödeyeceği ek ücretler ve 2026 Ocak’ta e-Devlet üzerinden ilan edilecek yerlerin ne zaman duyurulacağı merak konusu oldu. İşte başvuru sürecine dair tüm bilinmesi gerekenler…
Bedelli askerlik başvuruları 2025 için geri sayım başladı. Milli Savunma Bakanlığı, ücret, başvuru süreci ve yerlerin açıklanacağı tarihe ilişkin detayları paylaştı. Celp ve sevk dönemleri ile birliklerin duyurulacağı tarih netleşti.
Bedelli askerlik yapmak isteyen yüzbinlerce yükümlü için Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) önemli açıklama geldi. 2025 yılında bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin tüm başvuru ve ödeme işlemlerini 31 Aralık 2025 mesai bitimine kadar tamamlaması gerekiyor. Başvurular e-Devlet üzerinden kabul ediliyor.
Bakanlık tarafından açıklanan güncel bedelli askerlik ücreti ise 280.850,64 TL olarak duyuruldu. Yoklama kaçağı veya bakaya durumda olan adayların bu tutara ek olarak her ay için 4.095,74 TL ek ücret ödemesi gerekiyor.
Bedelli askerlik ücreti nereye yatırılır?
MSB açıklamasına göre bedelli askerlik ödemeleri şu kurumlara yapılabiliyor:
Ziraat Bankası
Ziraat Katılım Bankası
Vakıfbank
Vakıf Katılım Bankası
Halkbank
Emlak Katılım Bankası
Defterdarlıklar / Mal Müdürlükleri
Ödemesini gerçekleştiren adayların başvuru durumlarını mutlaka e-Devlet üzerinden kontrol etmesi gerekiyor.
Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Bedelli askerlik başvurularını tamamlayan yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ve eğitim alacakları birlikler 2026 Ocak ayında açıklanacak. Duyurular e Devlet ve askerlik şubeleri üzerinden yayımlanacak.
2025 yılında başvuru yapan ve ücretini ödeyen adaylar, 2026 yılında kura ve sınıflandırma işlemine tabi tutulacak. Kontenjanın aşılması halinde seçim kura ile yapılacak.
Başvurular nasıl yapılır? İşte adım adım bedelli askerlik süreci
1. Yoklama işlemi
Adayların ilk olarak sağlık muayenelerini tamamlayıp “Askerliğe Elverişlidir” raporu almaları gerekiyor.
2. E-Devlet başvurusu
Bedelli askerlik tercih işlemi e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
3. Ücret ödemesi
Ödeme belirtilen bankalara veya mali idarelere yatırıldıktan sonra başvuru sistemde aktif hale geliyor.
4. Son kontrol
Adayların tüm işlemlerini 31 Aralık 2025 mesai bitimine kadar tamamlaması gerekiyor.
Başvuru sayısı fazla olursa kura yapılacak
MSB, başvuru sayısının belirlenen kontenjanı aşması durumunda yükümlülerin kura ile seçileceğini açıkladı. Kura sonucunda hakkı elde eden ancak vazgeçen adayların yeniden başvuru hakkı bulunmuyor.
MSB BEDELLİ ASKERLİK 2025 YILI MÜRAACAT DUYURUSU
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2025 yılı bedelli askerlik müracaat duyurusu şu şekilde;
1. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında;
a. 2025 yılında müracaat edecek yükümlülerin müracaatlarını yılın son mesai günü mesai bitimine kadar (31 Aralık 2025 dahil) tamamlamaları gerekmektedir.
b. Müracaat işlemi; yükümlülerin yılın son mesai günü mesai bitimine kadar yoklamalarını yaptırmalarını, bedelli askerlik tercihinde bulunarak ödeme yapmalarını kapsamaktadır. Bu tarihten önce bedelli askerliğe müracaat edecek yükümlülerin yoklamalarını yaptırmaları ve “Askerliğe Elverişlidir” sağlık kararı almaları önem arz etmektedir.
c. Fiilî askerlik hizmetine başlayanlar ile müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlardan, bedelli askerliğe müracaat edip de seçim öncesi vazgeçenler veya müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemelerini yapmayanların bedelli askerliğe müracaat hakkı bulunmamaktadır.
ç. Müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) yoklama kaçağı veya bakaya kaydı olmayan yükümlülerin yılın son mesai günü mesai bitimine kadar (31 Aralık 2025 tarihi dahil) ödeyecekleri bedel 280.850,64 TL’dir.
d. Müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) yoklama kaçağı veya bakaya kaydı olan yükümlülerin yılın son mesai günü mesai bitimine kadar (31 Aralık 2025 tarihi dahil) 280.850,64 TL bedel tutarına ilave olarak ek bedel ödemesi gerekmektedir. Geçerli yasal mazeret süreleri hariç yoklama kaçağı veya bakaya kaldıkları toplam sürenin her bir ayı için (1 aylık ödenecek ek bedel 4.095,74 TL’dir) ödenecek tutar askerlik şubesi tarafından hesaplanmaktadır.
e. Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Halkbank, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine yapılabilecektir.
2. Başvuru sayısının Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıdan fazla olması halinde yararlanacak yükümlüler kura ile seçilecektir. Seçim sonrasında bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlerin yeni bir müracaat hakkı bulunmamaktadır.
3. 2025 yılında bedelli askerliğe başvuran ve bedel tutarını ödeyen yükümlüler 2026 yılında kura ve sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.
4. Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2026 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır.