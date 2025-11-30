Bedelli Askerlik 2025 başvurularında son gün ne zaman? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB celp ve sevk tarihi duyurusu

Bedelli askerlik başvuruları 2025 için geri sayım başladı. Milli Savunma Bakanlığı, ücret, başvuru süreci ve yerlerin açıklanacağı tarihe ilişkin detayları paylaştı. Celp ve sevk dönemleri ile birliklerin duyurulacağı tarih netleşti.





Bedelli askerlik yapmak isteyen yüzbinlerce yükümlü için Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) önemli açıklama geldi. 2025 yılında bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin tüm başvuru ve ödeme işlemlerini 31 Aralık 2025 mesai bitimine kadar tamamlaması gerekiyor. Başvurular e-Devlet üzerinden kabul ediliyor.





Bakanlık tarafından açıklanan güncel bedelli askerlik ücreti ise 280.850,64 TL olarak duyuruldu. Yoklama kaçağı veya bakaya durumda olan adayların bu tutara ek olarak her ay için 4.095,74 TL ek ücret ödemesi gerekiyor.