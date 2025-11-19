Benzin, LPG ve motorine zam ya da indirim var mı? 19 Kasım 2025 akaryakıt fiyatlarında son durum

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış sinyali daha geldi. Motorine yapılacak zammın piyasayı nasıl etkileyeceği gündemdeyken, büyük şehirlerde benzin ve LPG için de beklentiler yakından takip ediliyor. Peki brent petrol ve dövizdeki hareketlilik sürücülere nasıl yansıyacak? Benzin, LPG, ve motorin fiyatları ne kadar olacak? İşte güncel rakamlar ve beklentiler...

Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik yeniden hız kazandı. Brent petrol fiyatlarının yükselmesi ve dövizdeki dalgalanma sonrası gözler motorin fiyatlarına çevrildi. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre 20 Kasım'ı 21 Kasım'a bağlayan gece motorine yaklaşık 2,5 TL zam gelecek. Bu gelişme, araç sahiplerini zam öncesi istasyonlara yöneltti.

Motorine zam kapıda Petrol piyasasındaki yukarı yönlü seyir, motorin tarafında yeni bir fiyat güncellemesini zorunlu kıldı. Beklenen artışın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeniden 60 TL sınırına yaklaşacak. Benzin ve LPG'de ise şimdilik herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.



19 Kasım 2025 Akaryakıt Fiyatları: İstanbul, Ankara ve İzmir’de son durum

Fiyatlar il, ilçe ve istasyona bağlı olarak küçük farklılıklar gösterebiliyor. Büyük şehirlerde güncel tablo şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası Benzin: 54,89 TL Motorin: 57,63 TL LPG: 27,71 TL Anadolu Yakası Benzin: 54,73 TL Motorin: 57,49 TL LPG: 27,08 TL





Ankara Benzin: 55,76 TL Motorin: 58,65 TL LPG: 27,60 TL

İzmir Benzin: 56,09 TL Motorin: 58,99 TL LPG: 27,53 TL

Zam sonrası motorin kaç TL olacak? Beklenen 2,5 TL'lik artışın ardından motorin fiyatlarının: İstanbul'da: 60 TL civarına, Ankara'da: 61 TL seviyesine, İzmir'de: 61 TL'nin üzerine çıkması bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları neden artıyor? Uzmanlara göre son dönemde hem brent petrol fiyatında yaşanan yükseliş hem de döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıyor. Piyasalardaki belirsizlik sürerken, yılın son çeyreğinde yeni zamların kapıda olduğu belirtiliyor.