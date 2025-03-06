BİM aktüel ürünler 7 Mart 2025: BİM'de cuma 125cc motosiklet çeşitleri geliyor

Çeşitli günlerde sunduğu fırsatlar ile indirimli ürünleri paylaşan BİM market, bu hafta cuma günü için listesini güncelledi. Haftanın aktüel ürünlerinde 125cc motosiklet çeşitleri ile elektrikli bisikletler, mutfak ve ev ürünleri, kişisel bakım ürünleri, mobilya dekorasyon ve çocuk bebek ürünleri yer alıyor. BİM'in bu cuma günü için yayınladığı aktüel ürünleri sizler için derledik. İşte 7 Mart Bim indirimli aktüel ürünler listesi.