BİM aktüel ürünler 7 Mart 2025: BİM'de cuma 125cc motosiklet çeşitleri geliyor

Bim marketin aktüel ürünleri listesi açıklandı. 7 Mart'tan itibaren geçerli olacak Bim aktüel ürünlerde 125cc 4 zamanlı tek silindir ve hava soğutmalı motosiklet çeşitleri dikkat çekiyor. Antrasit, beyaz, sarı, yeşil, kırmızı, gri, siyah renk seçenekleri bulunan ürünler 49.900 TL ile 69.00 TL arasında değişiyor. Günün ilgi gören diğer ürünleri arasında elektrikli bisiklet, kişisel bakım ve mutfak ev ürünleri de yer alıyor. İşte 7 Mart BİM indirimli aktüel ürünlerin listesi.
Çeşitli günlerde sunduğu fırsatlar ile indirimli ürünleri paylaşan BİM market, bu hafta cuma günü için listesini güncelledi. Haftanın aktüel ürünlerinde 125cc motosiklet çeşitleri ile elektrikli bisikletler, mutfak ve ev ürünleri, kişisel bakım ürünleri, mobilya dekorasyon ve çocuk bebek ürünleri yer alıyor. BİM'in bu cuma günü için yayınladığı aktüel ürünleri sizler için derledik. İşte 7 Mart Bim indirimli aktüel ürünler listesi.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?
Motosikletler
RIVERO 125CC MOTOSİKLET 2024 SERİ – 69.000,00₺
BAYBERRY 125CC MOTOSİKLET 2024 SERİ – 52.975,00₺
BELLINA 125CC MOTOSİKLET 2024 SERİ – 49.900,00₺
Beyaz Eşyalar ve Mutfak Ürünleri
BEYAZ TURBO CAM ANKASTRE SET – 9.250,00₺
MİNİ FIRIN – 1.690,00₺
ELEKTRİKLİ TEK GÖZLÜ OCAK – 750,00₺
Çubuk Blender – 749,00₺
El Mikseri – 799,00₺
Çay Makinesi – 999,00₺
Fondü Seti – 799,00₺
Air Fryer Cam Yağ Spreyi – 99,00₺
Elektronik Ürünler
55 İNÇ 4K ULTRA HD NANOCELL TV 55NANO81T6A – 28.990,00₺
HP230 Kablosuz Klavye Mouse Set – 999,00₺
Akıllı Saat Pssw18 – 499,00₺
Kablosuz Speaker Fs81 – 299,00₺
Solar Şarjlı El Feneri – 299,00₺
ELEKTRONİK SU POMPASI HP70 – 175,00₺
Diamond Desenli Şarjlı Abajur – 499,00₺
Alevli Şömine Lambası – 299,00₺
Elektrikli Bisikletler
KATLANABİLİR RSIII PRO X ELEKTRİKLİ BİSİKLET – 20.950,00₺
KATLANABİLİR SPEED LIGHT İNCE TEKER ELEKTRİKLİ BİSİKLET – 15.450,00₺
Mutfak ve Ev Ürünleri
Desenli 2’li Ayaklı Meşrubat Bardağı – 119,00₺
Nakış Detaylı Bambu Kesme-Sunum Tahtası – 229,00₺
Desenli Kahve Bardağı (500ml) – 16,50₺
Renkli Porselen Sufle Kasesi – 19,50₺
Cam Vazo – 199,00₺
Cam Kurabiyelik/Şekerlik (900 Cc) – 149,00₺
Borosilikat Bal Kavanozu (400 Cc) – 259,00₺
6’lı Cam Elma Şekilli Kupa (190 Cc) – 119,00₺
Karnıyarık Tenceresi (26 Cm) – 399,00₺
Tepsili 3’lü Metal Kutu Seti – 89,00₺
Çift Cidarlı Kapaklı Mug (450 Cc) – 149,00₺
4’lü Bıçak Seti – 199,00₺
Temizlik ve Ev Gereçleri
Lisanslı Çöp Kovası (~5,5 L) – 79,00₺
Bulaşıklık – 99,00₺
Yumurta Saklama Kabı – 45,00₺
Kapaklı Saklama Kabı – 129,00₺
Saplı Kaymaz Kesim Panosu – 79,00₺
4 Katlı Modüler Raf – 269,00₺
Katlanır Çamaşır Selesi (~25 L) – 219,00₺
Manuel Su Pompası – 59,00₺
Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası (~18 L) – 99,00₺
Mobilya ve Ev Dekorasyonu
Metal Ayaklı Yer Sofrası – 329,00₺
Duvar Süsü 2'li – 179,00₺
Fotoğraf Çerçevesi – 259,00₺
Şık Kum Saati – 499,00₺
Yapay Çiçek – 159,00₺
Çam Ağacı Kar Küresi (4,5 cm) – 129,00₺
Manyetik Kapaklı Notluk Seti – 149,00₺
Kişisel Bakım Ürünleri
Tırnak Bakım Seti – 229,00₺
4’ü 1 Arada Kadın Tıraş Makinesi – 329,00₺
Kırışıklık Giderici – 499,00₺
Siyah Nokta Temizleyici – 249,00₺
Oje Kurutucu – 129,00₺
Kaş Düzeltici – 129,00₺
Yüz Temizleme Fırçası – 69,00₺
Diş Fırçası – 279,00₺
Epilasyon Aleti – 349,00₺
Çocuk ve Bebek Ürünleri
Şekilli Silikon Mama Tabağı – 159,00₺
Şekilli Silikon Mama Kaşığı – 29,50₺
Kapaklı Şekilli Silikon Mama Kasesi – 159,00₺
Bebek Kaşığı – 35,00₺
Süt / Mama Kabı – 42,50₺
Figürlü Çocuk / Elbise Askısı – 45,00₺
Giyim ve Tekstil
Omuz Çantası Kadın – 359,00₺
Punch Kırlent (43 x 43 cm) – 169,00₺
Cüzdan Kadın – 99,00₺
Yüz Havlusu (~50x70 cm) – 75,00₺
El Havlusu (~30x50 cm) – 34,50₺
Mutfak Bezi (~30x50 cm) – 59,50₺
Pijama Takımı Erkek – 299,00₺
Yelek Erkek – 229,00₺
Pijama Takımı Kadın – 299,00₺
Eşofman Erkek – 199,00₺
Flanel Gömlek Erkek – 219,00₺
Eşofman Kadın – 199,00₺
Kırtasiye Ürünleri
Haftalık Planlayıcı – 129,00₺
Kırtasiye Seti – 299,00₺
Kalem Kutusu – 189,00₺
Sedef Kapaklı Defter – 199,00₺