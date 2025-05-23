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BİM aktüel ürünler kataloğu 23 Mayıs 2025: BİM markete bu hafta elektrikli bisiklet ve şişme bot ürünleri geliyor

BİM aktüel ürünler kataloğu 23 Mayıs 2025: BİM markete bu hafta elektrikli bisiklet ve şişme bot ürünleri geliyor

00:2823/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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BİM aktüel ürünlerde bu hafta birbirinden farklı indirimler yer alıyor. BİM marketin uygun fiyatlı ve ilgi gören ürünleri arasında bu cuma günü Off-Road ATV aracı, elektrikli bisiklet modelleri, akıllı Tv'ler ve yaz ürünlerinden şişme bot gibi fırsatlar yer alıyor. Alışveriş yapacak olanlar markete gitmeden önce inceleyebileceği 23 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu sayfamızda.

BİM'in aktüel ürünler kataloğu yenilendi. 23 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak indirimlerde birbirinden farklı ürünler yer alıyor. Haftanın dikkat çekenleri arasında ise katlanabilir elektrikli bisiklet modelleri ile şişme bot bulunuyor. İşte 23 Mayıs BİM aktüel kataloğu ve ürün fiyatları. 


BİM AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?


BİM marketin resmi internet adresinde (bim.com.tr) yayınlanan ve 23 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak katalog şu şekilde;

Televizyon ve Tabletler:

TCL 55 inç 4K Ultra HD Google TV 55V6B – 21.900 TL


HONOR Pad X9 Android Tablet (8GB/128GB) – 7.250 TL


Dijitsu 55 inç Ultra HD Google TV DG22000 – 14.990 TL


Dijitsu 32 inç HD Ready TV D9800 – 4.290 TL


Cep Telefonu:

REALME C63 Cep Telefonu (6GB/128GB) – 5.250 TL


Ses Ürünleri:

HAVIT Bluetooth Hoparlör SK801BT – 449 TL


TWS Kablosuz Kulaklık (Polosmart) – 449 TL


Giyilebilir Teknoloji:

Polosmart Akıllı Bileklik – 299 TL


Ev Aletleri:

Kumtel Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizleyici HSTE-01 – 899 TL


RANGE AC Motorlu Profesyonel Saç Kurutma Makinesi – 749 TL


Ev Aksesuarları:

Figürlü Asılabilir Fan (3 farklı hız ayarı) – 349 TL


Bileklik Fan (3 farklı hız ayarı) – 349 TL


Led Avize (Lamba Tipi: Kumandalı RGB + Beyaz) – 399 TL


Boya Ürünleri (Polisan):

Acqua Tavan Boyası (10 Litre – Beyaz) – 409 TL


Acqua İç Cephe Beyaz Plastik Boya (10 Litre) – 399 TL

Elektrikli Bisikletler ve Scooter:

RKS XS35 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet – 29.900 TL


RKS Nitro Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet – 19.990 TL


RKS La Rose Katlanabilir Elektrikli Bisiklet – 32.900 TL


Onvo Elektrikli Scooter ST-08 – 21.990 TL


Motosiklet:

Bellina Skyjet 125cc Motosiklet 2024 Seri – 49.900 TL


Renk seçenekleri: Antrasit, Beyaz, Mavi, Yeşil


ATV:

Kuba Garden Track Off Road ATV 149cc – 89.000 TL



Mutfak Gereçleri ve Ekipmanları:

Akasya Mutfak Gereçleri (Spatula, Çırpıcı, Peynir Rende) – 99 TL


Akasya Mutfak Ekipmanları (Dondurma Kaşığı, Hamur Kesici, Açacak) – 99 TL


Depolama ve Saklama Ürünleri:

Tekerlekli 4 Katlı Raf Ünitesi – 299 TL


Dondurucu Saklama Kabı (1170 ml) – 35 TL


Dondurucu Saklama Kabı (2400 ml) – 55 TL


Okyanus Home Buzluk Çeşitleri – 39 TL


5 Bölmeli Kristal Organizer (30×11×7.5 cm) – 55 TL


Organizer Orta Boy (32×15.5×10 cm) – 55 TL


Organizer (23×15.4×5.6 cm) – 29 TL


Silikon Kapak Seti (6’lı) – 119 TL


Hamur ve Pişirme Gereçleri:

Okyanus Home Hamur Porsiyonlayıcı (10.5×16.5×20 cm) – 169 TL


Silikon Ölçülü Hamur Matı (45×55 cm) – 99 TL


Silikon Kek Kalıbı Çeşitleri (–40°C ile +230°C arası ısıya dayanıklı) – 59 TL


Kapaklı Mikser Kabı – 59 TL


Sunum ve Servis Ürünleri:

Benante Yuvarlak Örme Tepsi (∅28 cm) – 199 TL


Benante Dik Kenarlı Dikdörtgen Hasır Tepsi (35×28 cm) – 329 TL


Ahşap Detaylı Peçetelik – 159 TL


Diğer Mutfak Gereçleri:

İkili Süzgeç – 99 TL


Kare Badiya – 49 TL


Paslanmaz Süzgeç (∅17 cm) – 79 TL


Mobilya / Aksesuar:

Hobi / Laptop Masası – 179 TL

Tava ve Sahan:

Chef’s Krep Tavası (~26 cm) – 229 TL


Chef’s Sahan (~20 cm) – 209 TL


Kahvaltı ve Saklama Setleri:

Keramika Tost Kahvaltı Seti (2 Kişilik, 6 Parça) – 399 TL


Çelik Sefer Tası (304 Paslanmaz Çelik) – 299 TL


Dekoratif Ürünler:

Benante Figürlü Kupa (~400 cc) – 189 TL


Benante Bambu Çerçeveli Cam Kesme Tablası (35×21.5 cm – Cam: 28×21.5 cm) – 249 TL


Decolove Cam Vazo (~28 cm) – 229 TL


RAKLE Renkli Gravürlü Su Bardağı (3’lü – ~200 cc) – 109 TL


Gravürlü Kapaklı Cam Sürahi (~1200 cc) – 199 TL


Borcam ve Saklama Kapları:

Kapaklı Borcam Tencere (~840 cc – ∅19 cm) – 139 TL


Kapaklı Borcam Tencere (~1450 cc – ∅21.8 cm) – 179 TL


Paşabahçe Ürünleri:

Paşabahçe Mercan Kulplu Bardak (2’li – ~160 cc) – 69 TL


Paşabahçe Estrella Kase (~2540 cc) – 69 TL


Paşabahçe Estrella 6’lı Kase (~385 cc) – 219 TL


LAV Saklama ve Bardak Setleri:

LAV Kilitli Saklama Kabı (~1900 cc) – 139 TL


LAV Kilitli Saklama Kabı (~1200 cc) – 129 TL


LAV Kilitli Saklama Kabı (~800 cc) – 99 TL


LAV Tokyo 3’lü Meşrubat Bardağı (~395 cc) – 99 TL


LAV Tokyo 3’lü Su Bardağı (~330 cc) – 89 TL

Şişme Bot ve Aksesuarları:

Intex Excursion 5 Şişme Bot (5 kişilik) – 7.990 TL


HAWA Ayak Pompası – 229 TL


HAWA El Pompası – 149 TL


Intex Tamir Kiti (6 Adet Yama içerir) – 29 TL


HAWA Şişme Hacıyatmaz – 219 TL


Plaj ve Kamp Ürünleri:

Katlanır Şezlong – 1.249 TL


Sezon Taşınabilir Plaj Çadırı (2-3 kişi) – 499 TL


Mounty Plaj Sandalyesi – 299 TL


Barbie Lisanslı Çocuk Plaj Sandalyesi – 319 TL


Bahçe Plaj Şemsiyesi (8 Tel) – 799 TL


HAWA Şemsiye Sabitleme Aparatı – 79 TL


Şemsiye Bidonu (20 Litre) – 279 TL


Plaj Oyuncakları ve Spor Aletleri:

HAWA Deniz Topu (~50 cm) – 69 TL


HAWA Renkli Desenli Deniz Topu (~50 cm) – 89 TL


Piccolo Mondi Hayvan Figürlü Su Atıcısı – 149 TL


MGS Plaj Oyun Kovası Seti (Farklı çeşitlerde) – 129 TL


Piccolo Mondi Oyuncak Tenis Seti (2’li) – 199 TL


Catch Ball Seti – 99 TL


NDC Pacific Plaj Raketi (2’li + 1 top) – 129 TL


Krone Badminton Seti (2 adet raket + 3 top) – 119 TL


NDC Pacific Tenis Topu (3’lü) – 169 TL

#BİM
#Bim market
#Bim Aktüel Ürünler Kataloğu
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