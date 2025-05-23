BİM aktüel ürünler kataloğu 23 Mayıs 2025: BİM markete bu hafta elektrikli bisiklet ve şişme bot ürünleri geliyor

BİM'in aktüel ürünler kataloğu yenilendi. 23 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak indirimlerde birbirinden farklı ürünler yer alıyor. Haftanın dikkat çekenleri arasında ise katlanabilir elektrikli bisiklet modelleri ile şişme bot bulunuyor. İşte 23 Mayıs BİM aktüel kataloğu ve ürün fiyatları.





BİM AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?





BİM marketin resmi internet adresinde (bim.com.tr) yayınlanan ve 23 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak katalog şu şekilde;