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BİM aktüel 1-4 Nisan kataloğu yayınlandı! Elektrikli bisiklet, şarjlı kablosuz süpürge, otomatik pet mama kabı satışta olacak

BİM aktüel 1-4 Nisan kataloğu yayınlandı! Elektrikli bisiklet, şarjlı kablosuz süpürge, otomatik pet mama kabı satışta olacak

Tuğba Güner
16:0528/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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BİM zincir market her hafta yeni aktüel katalog yayımlıyor. Mart ayının son indirimlerinin ardından, gözler Nisan ayının ilk kataloğuna çevrildi. Nisan ayı kataloğunda yer alan birçok ürün arasından elektronik ürünler haftanın yıldızı oldu. Nisan ayı içerisinde ilk BİM kataloğu bayramın son günü satışa çıkacak. Peki, BİM aktüel yeni hafta kataloğunda neler var? İşte, 1-4 Nisan BİM aktüel ürünler...

1 NİSAN SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

Sinangil Tam Buğday Un 1 kg 29,50 TL

Vakıf Destek Süzme Çiçek Balı 1000 g 189 TL

Tada Mısır Konservesi 400 g 15 TL

Tukaş Biber & Domates Karışık Salça 1650 g 89,50 TL

Vita Bitkisel Susuz Yağ 1 L 104,50 TL

Saban Yerli Kırmızı Mercimek 2,5 kg 102,50 TL

Efsane Baldo Pirinç 5000 g 330 TL

Saban Nohut 2,5 kg 125 TL

Zeytino Siyah Zeytin 351-410Adet/Kg 1000 g 119 TL

Tukaş Kalamata Usülü Kırma Yeşil Zeytin 1000 g 129 TL

Pasta Veneta Tagliatelle Makarna 500 g 49,50 TL











1 NİSAN SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

Familia Plus Natural Tuvalet Kağıdı 3 Katlı 99 TL 16'lı 99 TL

Familia Plus Natural Kağıt Havlu 3 Katlı 6'lı 69 TL

Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paket 315 TL

Family Gözlük ve Ekran Temizleme Mendili 29,50 TL

Orkid Hijyenik Ped Gece 99 TL

Orkid Hijyenik Ped Normal 99 TL

Golden Rose Stick Allık 179 TL

Dudak Yağı 149 TL

Rexona Deodorant 200 ml 125 TL

Domestos Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu 5 L 158,50 TL

Omo Active Oxygen Toz Deterjan Beyazlar 7,5 kg 299 TL

ABC Çamaşır Yumuşatıcısı 105 TL

Doa Sıvı Çamaşır Deterjanı 65 TL

Protex Kraft Kağıt Pişirme Kağıdı 39 TL














4 NİSAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Kedi Taşıma Çantası 749 TL

Kedi Tırmalama Direği 199 TL

Ahşap Demonte Kedi Evi 259 TL

Kedi Tırnak Makası 49 TL

Kedi Kumu Küreği 15 TL

Pet Tüy Temizleme Fırçası 219 TL

İpli Köpek Diş Fırçalama Oyuncağı 189 TL

Lazerli Kedi Oyuncağı 229 TL

Pet Su Sebili 699 TL

Otomatik Pet Mama Kabı 1.990 TL

Katlanabilir Mama Kabı 89 TL

Evcil Hayvan Tüy Toplayıcı 149 TL












4 NİSAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

TCL 43 İnç Full HD Android Smart TV 12.490 TL

Altus 40 İnç Full HD Uydu Alıcılı Led TV 7.290 TL

TCL 32 İnç Full HD Android Smart TV 7.990 TL

Dijitsu 32 İnç HD Ready TV 4.290 TL

USB Bellek 64 GB 199 TL

OMIX X6 Cep Telefonu 6GB/128GB 5.750 TL

Kablosuz Kulaküstü Bluetooth Kulaklık 549 TL

Wireless Mikrofon 429 TL








4 NİSAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Çok Amaçlı Kapaklı Kutu ~15 L 109 TL

Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 65 TL

Cam Sıvı Sabunluk ~500 cc 59 TL

Kare Saklama Kabı ~550 ml 24,50 TL

Sürgülü Süzgeç 55 TL

Bambu Standlı 2’li Cam Sıvı Sabunluk 199 TL

Siyah Kancalı Askı Raylı Metal Sepet 169 TL

Bambu Kesme Tahtası 149 TL

Kapaklı Leğen ~10 L 99 TL

Ayaklı Organizer 45 TL

Soğan/Patates Saklama Kabı ~12 L 149 TL











4 NİSAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Sahan ~20 cm 199 TL

Kapaksız Kızartma Tenceresi ~22 cm 349 TL

Tava ~28 cm 249 TL

Kütahya Porselen Porselen Tekli Tabak Çeşitleri 59 TL

Halkalı Kulplu Borosilikat Kupa ~480 ml 149 TL

Desenli Dikdörtgen Sunumluk ~27,5 cm x 16 cm 99 TL

Büyük Salata Tabağı ~23,5 cmx16,5 cm 119 TL

Çerezlik Seti 249 TL

Kilitli Saklama Kabı ~375 cc 65 TL

Kilitli Saklama Kabı ~400 cc 69 TL

Kilitli Saklama Kabı ~720 cc 95 TL

Kilitli Saklama Kabı ~1150 cc 119 TL












4 NİSAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Yastık Alezi 39,50 TL

Yastık Kılıfı 2’li 59 TL

Çift Kişilik Nevresim Seti 449 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 189 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 149 TL

Terlik Kadın 89 TL

Terlik Kadın 79 TL

Punch İşlemeli Bez Çanta 179 TL

Pijama Alt Erkek 169 TL

Pijama Alt Kadın 169 TL

Eşofman Alt Erkek 219 TL

Masa Örtüsü 129 TL

Peşkir Kurulama Bezi 39,50 TL

Coco Paspas 129 TL














4 NİSAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Orta Süspansiyonlu Buffalo-F Elektrikli Bisiklet 39.900 TL

Katlanabilir RSIII Pro X Elektrikli Bisiklet 21.950 TL

Kuba Katlanabilir Speed Light İnce Teker Elektrikli Bisiklet 15.950 TL

Heifer Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.450 TL

Arzum Shake’n Take Joy Sport Sürahi Blender 1.750 TL

Arzum Maxthon Mutfak Robotu 3.750 TL

Starmix Mikser 1.290 TL

Kumtel Elektrikli Tek Göz Ocak 750 TL








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