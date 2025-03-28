BİM zincir market her hafta yeni aktüel katalog yayımlıyor. Mart ayının son indirimlerinin ardından, gözler Nisan ayının ilk kataloğuna çevrildi. Nisan ayı kataloğunda yer alan birçok ürün arasından elektronik ürünler haftanın yıldızı oldu. Nisan ayı içerisinde ilk BİM kataloğu bayramın son günü satışa çıkacak. Peki, BİM aktüel yeni hafta kataloğunda neler var? İşte, 1-4 Nisan BİM aktüel ürünler...
1 NİSAN SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU
Sinangil Tam Buğday Un 1 kg 29,50 TL
Vakıf Destek Süzme Çiçek Balı 1000 g 189 TL
Tada Mısır Konservesi 400 g 15 TL
Tukaş Biber & Domates Karışık Salça 1650 g 89,50 TL
Vita Bitkisel Susuz Yağ 1 L 104,50 TL
Saban Yerli Kırmızı Mercimek 2,5 kg 102,50 TL
Efsane Baldo Pirinç 5000 g 330 TL
Saban Nohut 2,5 kg 125 TL
Zeytino Siyah Zeytin 351-410Adet/Kg 1000 g 119 TL
Tukaş Kalamata Usülü Kırma Yeşil Zeytin 1000 g 129 TL
Pasta Veneta Tagliatelle Makarna 500 g 49,50 TL
1 NİSAN SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU
Familia Plus Natural Tuvalet Kağıdı 3 Katlı 99 TL 16'lı 99 TL
Familia Plus Natural Kağıt Havlu 3 Katlı 6'lı 69 TL
Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paket 315 TL
Family Gözlük ve Ekran Temizleme Mendili 29,50 TL
Orkid Hijyenik Ped Gece 99 TL
Orkid Hijyenik Ped Normal 99 TL
Golden Rose Stick Allık 179 TL
Dudak Yağı 149 TL
Rexona Deodorant 200 ml 125 TL
Domestos Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu 5 L 158,50 TL
Omo Active Oxygen Toz Deterjan Beyazlar 7,5 kg 299 TL
ABC Çamaşır Yumuşatıcısı 105 TL
Doa Sıvı Çamaşır Deterjanı 65 TL
Protex Kraft Kağıt Pişirme Kağıdı 39 TL
4 NİSAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Kedi Taşıma Çantası 749 TL
Kedi Tırmalama Direği 199 TL
Ahşap Demonte Kedi Evi 259 TL
Kedi Tırnak Makası 49 TL
Kedi Kumu Küreği 15 TL
Pet Tüy Temizleme Fırçası 219 TL
İpli Köpek Diş Fırçalama Oyuncağı 189 TL
Lazerli Kedi Oyuncağı 229 TL
Pet Su Sebili 699 TL
Otomatik Pet Mama Kabı 1.990 TL
Katlanabilir Mama Kabı 89 TL
Evcil Hayvan Tüy Toplayıcı 149 TL
4 NİSAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
TCL 43 İnç Full HD Android Smart TV 12.490 TL
Altus 40 İnç Full HD Uydu Alıcılı Led TV 7.290 TL
TCL 32 İnç Full HD Android Smart TV 7.990 TL
Dijitsu 32 İnç HD Ready TV 4.290 TL
USB Bellek 64 GB 199 TL
OMIX X6 Cep Telefonu 6GB/128GB 5.750 TL
Kablosuz Kulaküstü Bluetooth Kulaklık 549 TL
Wireless Mikrofon 429 TL
4 NİSAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Çok Amaçlı Kapaklı Kutu ~15 L 109 TL
Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 65 TL
Cam Sıvı Sabunluk ~500 cc 59 TL
Kare Saklama Kabı ~550 ml 24,50 TL
Sürgülü Süzgeç 55 TL
Bambu Standlı 2’li Cam Sıvı Sabunluk 199 TL
Siyah Kancalı Askı Raylı Metal Sepet 169 TL
Bambu Kesme Tahtası 149 TL
Kapaklı Leğen ~10 L 99 TL
Ayaklı Organizer 45 TL
Soğan/Patates Saklama Kabı ~12 L 149 TL
4 NİSAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Sahan ~20 cm 199 TL
Kapaksız Kızartma Tenceresi ~22 cm 349 TL
Tava ~28 cm 249 TL
Kütahya Porselen Porselen Tekli Tabak Çeşitleri 59 TL
Halkalı Kulplu Borosilikat Kupa ~480 ml 149 TL
Desenli Dikdörtgen Sunumluk ~27,5 cm x 16 cm 99 TL
Büyük Salata Tabağı ~23,5 cmx16,5 cm 119 TL
Çerezlik Seti 249 TL
Kilitli Saklama Kabı ~375 cc 65 TL
Kilitli Saklama Kabı ~400 cc 69 TL
Kilitli Saklama Kabı ~720 cc 95 TL
Kilitli Saklama Kabı ~1150 cc 119 TL
4 NİSAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Yastık Alezi 39,50 TL
Yastık Kılıfı 2’li 59 TL
Çift Kişilik Nevresim Seti 449 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 189 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 149 TL
Terlik Kadın 89 TL
Terlik Kadın 79 TL
Punch İşlemeli Bez Çanta 179 TL
Pijama Alt Erkek 169 TL
Pijama Alt Kadın 169 TL
Eşofman Alt Erkek 219 TL
Masa Örtüsü 129 TL
Peşkir Kurulama Bezi 39,50 TL
Coco Paspas 129 TL
4 NİSAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Orta Süspansiyonlu Buffalo-F Elektrikli Bisiklet 39.900 TL
Katlanabilir RSIII Pro X Elektrikli Bisiklet 21.950 TL
Kuba Katlanabilir Speed Light İnce Teker Elektrikli Bisiklet 15.950 TL
Heifer Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.450 TL
Arzum Shake’n Take Joy Sport Sürahi Blender 1.750 TL
Arzum Maxthon Mutfak Robotu 3.750 TL
Starmix Mikser 1.290 TL
Kumtel Elektrikli Tek Göz Ocak 750 TL