BİM zincir market her hafta yeni aktüel katalog yayımlıyor. Mart ayının son indirimlerinin ardından, gözler Nisan ayının ilk kataloğuna çevrildi. Nisan ayı kataloğunda yer alan birçok ürün arasından elektronik ürünler haftanın yıldızı oldu. Nisan ayı içerisinde ilk BİM kataloğu bayramın son günü satışa çıkacak. Peki, BİM aktüel yeni hafta kataloğunda neler var? İşte, 1-4 Nisan BİM aktüel ürünler...

1 /8 1 NİSAN SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU Sinangil Tam Buğday Un 1 kg 29,50 TL Vakıf Destek Süzme Çiçek Balı 1000 g 189 TL Tada Mısır Konservesi 400 g 15 TL Tukaş Biber & Domates Karışık Salça 1650 g 89,50 TL Vita Bitkisel Susuz Yağ 1 L 104,50 TL Saban Yerli Kırmızı Mercimek 2,5 kg 102,50 TL Efsane Baldo Pirinç 5000 g 330 TL Saban Nohut 2,5 kg 125 TL Zeytino Siyah Zeytin 351-410Adet/Kg 1000 g 119 TL Tukaş Kalamata Usülü Kırma Yeşil Zeytin 1000 g 129 TL Pasta Veneta Tagliatelle Makarna 500 g 49,50 TL





















2 /8 1 NİSAN SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU Familia Plus Natural Tuvalet Kağıdı 3 Katlı 99 TL 16'lı 99 TL Familia Plus Natural Kağıt Havlu 3 Katlı 6'lı 69 TL Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paket 315 TL Family Gözlük ve Ekran Temizleme Mendili 29,50 TL Orkid Hijyenik Ped Gece 99 TL Orkid Hijyenik Ped Normal 99 TL Golden Rose Stick Allık 179 TL Dudak Yağı 149 TL Rexona Deodorant 200 ml 125 TL Domestos Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu 5 L 158,50 TL Omo Active Oxygen Toz Deterjan Beyazlar 7,5 kg 299 TL ABC Çamaşır Yumuşatıcısı 105 TL Doa Sıvı Çamaşır Deterjanı 65 TL Protex Kraft Kağıt Pişirme Kağıdı 39 TL



























3 /8 4 NİSAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU Kedi Taşıma Çantası 749 TL Kedi Tırmalama Direği 199 TL Ahşap Demonte Kedi Evi 259 TL Kedi Tırnak Makası 49 TL Kedi Kumu Küreği 15 TL Pet Tüy Temizleme Fırçası 219 TL İpli Köpek Diş Fırçalama Oyuncağı 189 TL Lazerli Kedi Oyuncağı 229 TL Pet Su Sebili 699 TL Otomatik Pet Mama Kabı 1.990 TL Katlanabilir Mama Kabı 89 TL Evcil Hayvan Tüy Toplayıcı 149 TL























4 /8 4 NİSAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU TCL 43 İnç Full HD Android Smart TV 12.490 TL Altus 40 İnç Full HD Uydu Alıcılı Led TV 7.290 TL TCL 32 İnç Full HD Android Smart TV 7.990 TL Dijitsu 32 İnç HD Ready TV 4.290 TL USB Bellek 64 GB 199 TL OMIX X6 Cep Telefonu 6GB/128GB 5.750 TL Kablosuz Kulaküstü Bluetooth Kulaklık 549 TL Wireless Mikrofon 429 TL















5 /8 4 NİSAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU Çok Amaçlı Kapaklı Kutu ~15 L 109 TL Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 65 TL Cam Sıvı Sabunluk ~500 cc 59 TL Kare Saklama Kabı ~550 ml 24,50 TL Sürgülü Süzgeç 55 TL Bambu Standlı 2’li Cam Sıvı Sabunluk 199 TL Siyah Kancalı Askı Raylı Metal Sepet 169 TL Bambu Kesme Tahtası 149 TL Kapaklı Leğen ~10 L 99 TL Ayaklı Organizer 45 TL Soğan/Patates Saklama Kabı ~12 L 149 TL





















6 /8 4 NİSAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU Sahan ~20 cm 199 TL Kapaksız Kızartma Tenceresi ~22 cm 349 TL Tava ~28 cm 249 TL Kütahya Porselen Porselen Tekli Tabak Çeşitleri 59 TL Halkalı Kulplu Borosilikat Kupa ~480 ml 149 TL Desenli Dikdörtgen Sunumluk ~27,5 cm x 16 cm 99 TL Büyük Salata Tabağı ~23,5 cmx16,5 cm 119 TL Çerezlik Seti 249 TL Kilitli Saklama Kabı ~375 cc 65 TL Kilitli Saklama Kabı ~400 cc 69 TL Kilitli Saklama Kabı ~720 cc 95 TL Kilitli Saklama Kabı ~1150 cc 119 TL























7 /8 4 NİSAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU Yastık Alezi 39,50 TL Yastık Kılıfı 2’li 59 TL Çift Kişilik Nevresim Seti 449 TL Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 189 TL Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 149 TL Terlik Kadın 89 TL Terlik Kadın 79 TL Punch İşlemeli Bez Çanta 179 TL Pijama Alt Erkek 169 TL Pijama Alt Kadın 169 TL Eşofman Alt Erkek 219 TL Masa Örtüsü 129 TL Peşkir Kurulama Bezi 39,50 TL Coco Paspas 129 TL

























