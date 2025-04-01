Borsa ne zaman açılacak 2025? 2025 Borsa İstanbul bayram tatili kaç gün sürecek?

2025 Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Borsa İstanbul yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 30 Mart Pazar günü başlayan bayram tatili, 1 Nisan Salı günü sona erecek. Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul da bu süreçte kapalı olacak ve yatırımcılar işlem gerçekleştiremeyecek.
Ramazan Bayramı tatili kapsamında Borsa İstanbul, 30 Mart Pazar günü itibarıyla işlem görmeye ara verdi. 1 Nisan Salı günü bayram sona erecek, ancak kamu çalışanları için 2-3-4 Nisan tarihlerinde idari izin uygulanacak. Borsa İstanbul, 2 Nisan Çarşamba günü yeniden açılacak ve işlemler kaldığı yerden devam edecek.
BUGÜN BORSA AÇIK MI KAPALI MI?
Ramazan Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Borsa İstanbul, bayram tatillerinde ve resmi tatil günlerinde kapalı oluyor.
Buna göre, Ramazan Bayramı’nın 3. ve son günü olan 1 Nisan Salı bugün borsa hizmet vermeyecek.
BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?
Bayramı takip eden 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri kamu çalışanları için idari izin olarak belirlendi. Ancak idari izin Borsa İstanbul'u kapsamamaktadır. Dolayısıyla Borsa İstanbul, bayramdan sonraki ilk iş günü olan 2 Nisan Çarşamba günü itibarıyla normal çalışma düzenine dönecek ve işlemler devam edecek.
BORSA TAKAS TARİHLERİ
27 Mart 2025 Perşembe tarihli işlemlerin takası 2 Nisan 2025 Çarşamba tarihinde gerçekleştirilecek. 28 Mart 2025 Cuma tarihli işlemlerin takası 3 Nisan 2025 Perşembe tarihinde gerçekleştirilecek.