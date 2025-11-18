Bugün hangi maçlar oynanacak, kimin maçı var? 18 Kasım Dünya Kupası Eleme maçları

Bugün kimin maçı var? sorusu futbol tutkunları tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. 2026 Dünya Kupası Elemeleri nefes kesen bir tempoyla sürüyor. A Milli takımımız, İspanya’ya konuk oluyor. Dünya Kupası maçlarında oynanacak karşılaşmalardan bir de Kosova ile İsviçre maçı olacak. Romanya-San Marino maçı da mücadelenin yaşanacağı bir diğer karşılaşma olacak. Bir diğer çekimeli maç ise Galler ile Kuzey Makedonya arasında yaşanacak. FiFA U17 Dünya Kupası’nda da heyecan dorukta. Meksika’nın rakibi Portekiz. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 21 Ekim Salı bugün oynanacak maçlar.

1 /6 Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Dünya Kupası Elemeleri’nde kritik karşılaşmalar oynanırken, birçok milli takım sahaya çıkıyor. Bugünün en çok konuşulan karşılaşması İspanya – Türkiye mücadelesi ve maç 22:45'te başlayacak. İskoçya, Danimarka, Romanya, San Marino, Bulgaristan, Gürcistan, Belçika ve Galler gibi ekipler de bugün puan mücadelesi verecek. Futbolseverler de “Bugün hangi maçlar var, milli maç saat kaçta başlayacak?” sorularının yanıtını arıyor.

2 /6 Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 16:00 | Brezilya - Fransa — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA 16:00 | Fas - Mali — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA 16:00 | İsviçre - İrlanda — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA

3 /6 16:00 | Meksika - Portekiz — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA 19:00 | Litvanya - Türkiye — UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Yayın Yok 22:30 | Brezilya - Tunus — Hazırlık Maçı | TRT Spor 22:45 | Avusturya - Bosna Hersek — 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen

4 /6 22:45 | Belçika - Lihtenştayn — 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen | S Sport Plus 22:45 | Belarus - Yunanistan — 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen 22:45 | Bulgaristan - Gürcistan — 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen

5 /6 22:45 | Galler - Kuzey Makedonya — 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen 22:45 | İskoçya - Danimarka — 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen 22:45 | İspanya - Türkiye — 2026 Dünya Kupası Eleme | TV8 | Exxen