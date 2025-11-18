Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün hangi maçlar oynanacak, kimin maçı var? 18 Kasım Dünya Kupası Eleme maçları

Bugün hangi maçlar oynanacak, kimin maçı var? 18 Kasım Dünya Kupası Eleme maçları

17:3418/11/2025, Salı
G: 18/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Bugün kimin maçı var? sorusu futbol tutkunları tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. 2026 Dünya Kupası Elemeleri nefes kesen bir tempoyla sürüyor. A Milli takımımız, İspanya’ya konuk oluyor. Dünya Kupası maçlarında oynanacak karşılaşmalardan bir de Kosova ile İsviçre maçı olacak. Romanya-San Marino maçı da mücadelenin yaşanacağı bir diğer karşılaşma olacak. Bir diğer çekimeli maç ise Galler ile Kuzey Makedonya arasında yaşanacak. FiFA U17 Dünya Kupası’nda da heyecan dorukta. Meksika’nın rakibi Portekiz. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 21 Ekim Salı bugün oynanacak maçlar.

Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Dünya Kupası Elemeleri’nde kritik karşılaşmalar oynanırken, birçok milli takım sahaya çıkıyor. Bugünün en çok konuşulan karşılaşması İspanya – Türkiye mücadelesi ve maç 22:45'te başlayacak. İskoçya, Danimarka, Romanya, San Marino, Bulgaristan, Gürcistan, Belçika ve Galler gibi ekipler de bugün puan mücadelesi verecek. Futbolseverler de “Bugün hangi maçlar var, milli maç saat kaçta başlayacak?” sorularının yanıtını arıyor.

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

16:00 | Brezilya - Fransa — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA

16:00 | Fas - Mali — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA

16:00 | İsviçre - İrlanda — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA

16:00 | Meksika - Portekiz — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA

19:00 | Litvanya - Türkiye — UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Yayın Yok

22:30 | Brezilya - Tunus — Hazırlık Maçı | TRT Spor

22:45 | Avusturya - Bosna Hersek — 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen

22:45 | Belçika - Lihtenştayn — 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen | S Sport Plus

22:45 | Belarus - Yunanistan — 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen

22:45 | Bulgaristan - Gürcistan — 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen

22:45 | Galler - Kuzey Makedonya — 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen

22:45 | İskoçya - Danimarka — 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen

22:45 | İspanya - Türkiye — 2026 Dünya Kupası Eleme | TV8 | Exxen

22:45 | İsveç - Slovenya — 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen

22:45 | Kosova - İsviçre — 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen

22:45 | Romanya - San Marino — 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen

#Dünya Kupası maçları
#bugünkü maç programı
#Türkiye
#İspanya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Riot Games sunucularında sorun: LoL ve Valorant çöktü mü, neden açılmıyor? Son gelişmeler