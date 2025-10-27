Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün oynanacak maçlar: 27 Ekim bugün kimin maçı var?

Bugün oynanacak maçlar: 27 Ekim bugün kimin maçı var?

15:3827/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>Bugün hangi maçlar var?</p>
Bugün hangi maçlar var?

Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Trendyol Süper Lig başta olmak üzere, İspanya La Liga, Portekiz Liga ile Arjantin Ligin’de futbol heyecanı yaşanacak. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 27 Ekim Pazartesi bugün oynanacak maçlar.

Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Trendyol Süper Lig ile İspanya La Liga maçları tüm hızıyla devam ediyor. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 27 Ekim Pazartesi bugün oynanacak maçlar.

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

14:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe TFF Elit U19 Ligi Yayın Yok

20:00 Samsunspor - Ç.Rizespor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

20:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

22:00 Barracas Central - Boca Juniors Arjantin Primera Division Spor Smart

23:00 Real Betis - Atletico Madrid İspanya La Liga S Sport

23:15 Moreirense - Porto Portekiz Liga NOS S Sport Plus

#bugünkü maçlar
#bugünkü maç programı
#Süper Lig
#İspanya La Liga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı açıkladı: Bursa’da su kesintilerine 3 gün ara verilecek