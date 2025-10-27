Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Trendyol Süper Lig başta olmak üzere, İspanya La Liga, Portekiz Liga ile Arjantin Ligin’de futbol heyecanı yaşanacak. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 27 Ekim Pazartesi bugün oynanacak maçlar.

1 /4 Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Trendyol Süper Lig ile İspanya La Liga maçları tüm hızıyla devam ediyor. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 27 Ekim Pazartesi bugün oynanacak maçlar.

2 /4 Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 14:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe TFF Elit U19 Ligi Yayın Yok 20:00 Samsunspor - Ç.Rizespor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

3 /4 20:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1 22:00 Barracas Central - Boca Juniors Arjantin Primera Division Spor Smart