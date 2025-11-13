Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var? 13 Kasım Perşembe bugün oynanacak Dünya Kupası Eleme maçları

10:0113/11/2025, Perşembe
Futbol tutkunlarının gündeminde “Bugün hangi maçlar var?” sorusu var. Dünya Kupası eleme heyecanı tempolu şekilde sürerken sahneye çıkacak dev mücadeleler nefesleri kesecek. İngiltere’nin rakibi bu kez Sırbistan olurken, İrlanda ise sahasında Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Fransa’nın konuğu ise güçlü Ukrayna olacak. Karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler, bugün oynanacak maçları, saatlerini ve canlı yayınlanacağı kanalları araştırıyor. İşte 13 Kasım Perşembe gününün futbol programına dair detaylar.

Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Dünya Kupası eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. İngiltere - Sırbistan karşılaşması nefes kesecek. Portekiz’in rakibi ise İrlanda olacak. Ukrayna ise Fransa’yı ağırlayacak. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 13 Kasım Perşembe bugün oynanacak maçlar.

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak?

20:00 Azerbaycan - İzlanda 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

20:00 Ermenistan - Macaristan 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

20:00 Norveç - Estonya 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

22:45 Andorra - Arnavutluk 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

22:45 Fransa - Ukrayna 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

22:45 İngiltere - Sırbistan 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

22:45 İrlanda - Portekiz 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

22:45 Moldova - İtalya 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

