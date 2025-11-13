Futbol tutkunlarının gündeminde “Bugün hangi maçlar var?” sorusu var. Dünya Kupası eleme heyecanı tempolu şekilde sürerken sahneye çıkacak dev mücadeleler nefesleri kesecek. İngiltere’nin rakibi bu kez Sırbistan olurken, İrlanda ise sahasında Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Fransa’nın konuğu ise güçlü Ukrayna olacak. Karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler, bugün oynanacak maçları, saatlerini ve canlı yayınlanacağı kanalları araştırıyor. İşte 13 Kasım Perşembe gününün futbol programına dair detaylar.
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak?
20:00 Azerbaycan - İzlanda 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen
20:00 Ermenistan - Macaristan 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen
20:00 Norveç - Estonya 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen
22:45 Andorra - Arnavutluk 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen
22:45 Fransa - Ukrayna 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen
22:45 İngiltere - Sırbistan 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen
22:45 İrlanda - Portekiz 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen
22:45 Moldova - İtalya 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen