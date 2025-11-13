Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Dünya Kupası eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. İngiltere - Sırbistan karşılaşması nefes kesecek. Portekiz’in rakibi ise İrlanda olacak. Ukrayna ise Fransa’yı ağırlayacak. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 13 Kasım Perşembe bugün oynanacak maçlar.