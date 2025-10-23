Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var? Hangi maçlar oynanacak? 23 Ekim Avrupa ve Konferans Ligi bugün oynanacak maçlar

11:0923/10/2025, Perşembe
Futbolseverler için bugün yine dopdolu bir gün! Avrupa sahnesinde heyecan tüm hızıyla sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dev mücadeleler futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Fenerbahçe, Stuttgart’ı konuk olurken; Lyon, sahasında Basel’i ağırlayacak. Konferans Ligi’nde ise Samsunspor, güçlü rakibi Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak. Asya kıtasında da nefesler tutulmuş durumda; AFC Şampiyonlar Ligi’nde Al Najma - Al Ahli maçı büyük ilgi çekiyor. Futbol tutkunları “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Avrupa Ligi, Konferans Ligi, Arabistan Pro Lig ve AFC Şampiyonlar Ligi 23 Ekim Perşembe bugün oynanacak maçlar.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlar bugün hız kesmeden devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Fenerbahçe, Stuttgart’ı ağırlayacak. Roma ise deplasmanda Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Samsunspor, Dinamo Kiev ile zorlu bir mücadele verecek. Suudi Arabistan Pro Lig’de ise Al Najma - Al Ahli, nefes kesen bir derbide kozlarını paylaşacak. Kaya FC - Pathum United AFC Şampiyonlar Ligi’nde üç puan için mücadele verecek. Maç saatlerini ve yayın kanallarını merak eden taraftarlar, “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. İşte 23 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig ve AFC Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak maçların detayları.

Bugün hangi maçlar var? 23 Ekim bugün oynanacak maçlar

13:00 Tampines - Pohang AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

13:00 Kaya FC - Pathum United AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

15:15 Cong An Ha Noi - Macarthur Bulls AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

15:15 Bangkok Utd - Lion City AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

15:15 Persib Bandung - Selangor AFC Şampiyonlar Ligi D Smart Kanal 90

19:45 Braga - Kizilyildiz UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok

19:45 Brann - Glasgow Rangers UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

19:45 FCSB - Bologna UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 2

19:45 Fenerbahçe - Stuttgart UEFA Avrupa Ligi TRT 1

19:45 Feyenoord - Panathinaikos UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok

19:45 G.A. Eagles - Aston Villa UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 3

19:45 Genk - Real Betis UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok

19:45 Lyon - Basel UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

19:45 Salzburg - Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 1

19:45 AEK - Aberdeen UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

19:45 Breidablik - KuPS UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

19:45 FC Drita - Omonia UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

19:45 Hacken - Rayo Vallecano UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

19:45 Rijeka - Sparta Prag UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

19:45 Shakhtar Donetsk - Legia Varşova UEFA Avrupa Konferans Ligi tabii Spor 5

19:45 Shkendija - Shelbourne UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

19:45 Rapid Wien - Fiorentina UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

19:45 Strasbourg - Jagiellonia UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

21:00 Al Najma - Al Ahli Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus

22:00 Celta Vigo - Nice UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 3

22:00 Celtic - Sturm Graz UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok

22:00 Freiburg - Utrecht UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok

22:00 Lille - PAOK UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 2

22:00 Maccabi Tel Aviv - Midtjylland UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok

22:00 Malmö - Dinamo Zagreb UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok

22:00 Nottingham Forest - Porto UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

22:00 Young Boys - Ludogorets UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok

22:00 AZ Alkmaar - Slovan Bratislava UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

22:00 Crystal Palace - AEK Larnaca UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

22:00 Hamrun - FC Lausanne UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

22:00 Lincoln City - Lech Poznan UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

22:00 Mainz - Zrinjski UEFA Avrupa Konferans Ligi tabii Spor 4

22:00 Samsunspor - Dinamo Kiev UEFA Avrupa Konferans Ligi TRT 1

22:00 Shamrock Rovers - NK Celje UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

22:00 Sigma Olomouc - Rakow Czestochowa UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

22:00 Uni. Craiova - Noah UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

22:00 Roma - Viktoria Plzen UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 1

22:00 Exeter - Plymouth İngiltere EFL League 1 Exxen

#Bugünkü maçlar
#bugünkü maç programı
#UEFA Avrupa Ligi
#UEFA Konferans Ligi
#Fenerbahçe
#Stuttgart
