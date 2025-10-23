Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlar bugün hız kesmeden devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Fenerbahçe, Stuttgart’ı ağırlayacak. Roma ise deplasmanda Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Samsunspor, Dinamo Kiev ile zorlu bir mücadele verecek. Suudi Arabistan Pro Lig’de ise Al Najma - Al Ahli, nefes kesen bir derbide kozlarını paylaşacak. Kaya FC - Pathum United AFC Şampiyonlar Ligi’nde üç puan için mücadele verecek. Maç saatlerini ve yayın kanallarını merak eden taraftarlar, “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. İşte 23 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig ve AFC Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak maçların detayları.