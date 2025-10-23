Futbolseverler için bugün yine dopdolu bir gün! Avrupa sahnesinde heyecan tüm hızıyla sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dev mücadeleler futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Fenerbahçe, Stuttgart’ı konuk olurken; Lyon, sahasında Basel’i ağırlayacak. Konferans Ligi’nde ise Samsunspor, güçlü rakibi Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak. Asya kıtasında da nefesler tutulmuş durumda; AFC Şampiyonlar Ligi’nde Al Najma - Al Ahli maçı büyük ilgi çekiyor. Futbol tutkunları “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Avrupa Ligi, Konferans Ligi, Arabistan Pro Lig ve AFC Şampiyonlar Ligi 23 Ekim Perşembe bugün oynanacak maçlar.
Bugün hangi maçlar var? 23 Ekim bugün oynanacak maçlar
13:00 Tampines - Pohang AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
13:00 Kaya FC - Pathum United AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
15:15 Cong An Ha Noi - Macarthur Bulls AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
15:15 Bangkok Utd - Lion City AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
15:15 Persib Bandung - Selangor AFC Şampiyonlar Ligi D Smart Kanal 90
19:45 Braga - Kizilyildiz UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok
19:45 Brann - Glasgow Rangers UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
19:45 FCSB - Bologna UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 2
19:45 Fenerbahçe - Stuttgart UEFA Avrupa Ligi TRT 1
19:45 Feyenoord - Panathinaikos UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok
19:45 G.A. Eagles - Aston Villa UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 3
19:45 Genk - Real Betis UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok
19:45 Lyon - Basel UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
19:45 Salzburg - Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 1
19:45 AEK - Aberdeen UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
19:45 Breidablik - KuPS UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
19:45 FC Drita - Omonia UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
19:45 Hacken - Rayo Vallecano UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
19:45 Rijeka - Sparta Prag UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
19:45 Shakhtar Donetsk - Legia Varşova UEFA Avrupa Konferans Ligi tabii Spor 5
19:45 Shkendija - Shelbourne UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
19:45 Rapid Wien - Fiorentina UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
19:45 Strasbourg - Jagiellonia UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
21:00 Al Najma - Al Ahli Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus
22:00 Celta Vigo - Nice UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 3
22:00 Celtic - Sturm Graz UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok
22:00 Freiburg - Utrecht UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok
22:00 Lille - PAOK UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 2
22:00 Maccabi Tel Aviv - Midtjylland UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok
22:00 Malmö - Dinamo Zagreb UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok
22:00 Nottingham Forest - Porto UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
22:00 Young Boys - Ludogorets UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok
22:00 AZ Alkmaar - Slovan Bratislava UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
22:00 Crystal Palace - AEK Larnaca UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
22:00 Hamrun - FC Lausanne UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
22:00 Lincoln City - Lech Poznan UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
22:00 Mainz - Zrinjski UEFA Avrupa Konferans Ligi tabii Spor 4
22:00 Samsunspor - Dinamo Kiev UEFA Avrupa Konferans Ligi TRT 1
22:00 Shamrock Rovers - NK Celje UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
22:00 Sigma Olomouc - Rakow Czestochowa UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
22:00 Uni. Craiova - Noah UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
22:00 Roma - Viktoria Plzen UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 1
22:00 Exeter - Plymouth İngiltere EFL League 1 Exxen