Bugün (17 Kasım Pazartesi) okullar açıldı mı? Kasım ayı ilk ara tatil bitti mi?

Bugün (17 Kasım Pazartesi) okullar açıldı mı? Kasım ayı ilk ara tatil bitti mi?

09:4217/11/2025, Pazartesi
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim öğretim takvimine göre okullarda ara tatil 7 Kasım Cuma günü yapılan son dersten sonra başlamıştı. Ara tatil sonra erdi, bugün milyonlar yine okulların yolunu tutacaklar. Birinci dönenim ikinci yarısına başlarken öğrenciler okul saatlerini araştırmaya başladı. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ara tatilinin sona ermesiyle birlikte yaklaşık 20 milyon öğrenci bugün yeniden ders başı yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim öğretim takvimine göre okullarda ara tatil 7 Kasım Cuma günü yapılan son dersten sonra başlamıştı. Hafta sonları ile birlikte toplamda 9 gün süren ara tatilin bitip bitmediği, okulların açılıp açılmadığı sorgulanıyor. Peki, okullar açıldı mı? Ara tatil bitti mi? Bugün okul var mı?

BUGÜN OKUL VAR MI?

17 Kasım Pazartesi günü okullar açılıyor. Birinci dönem eğitimi yarından itibaren kaldığı yerden devam edecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?


Birinci dönem 16 Ocak 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılması ile sona erecek. MEB takvimine göre yarıyıl tatili resmi olarak 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak.


2. ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

Okullar 26 Haziran cuma günü kapanacak ve yaz tatili başlayacak.


OKULLARIN AÇILDIĞI GÜN TRAFİK YOĞUNLAŞTI


Okul servislerinin trafiğe karışması ve velilerin çocuklarını okullara bırakmak için yollara çıkması İstanbul’da yoğunluğun artmasına neden oldu.

