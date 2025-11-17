Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim öğretim takvimine göre okullarda ara tatil 7 Kasım Cuma günü yapılan son dersten sonra başlamıştı. Hafta sonları ile birlikte toplamda 9 gün süren ara tatilin bitip bitmediği, okulların açılıp açılmadığı sorgulanıyor. Peki, okullar açıldı mı? Ara tatil bitti mi? Bugün okul var mı?