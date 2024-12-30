Ülke genelinde yağış ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Bazı illerde kar yağışı eğitime engel olacak düzeye ulaştı. Valiliklerden yapılan kar tatili açıklamaları ile okullar tatil ediliyor. Bugün hangi illerde okullar tatil edildi? 30 Aralık Pazartesi günü okul var mı, tatil oldu mu? İşte yapılan son açıklamalara göre 30 Aralık Pazartesi günü okulların tatil edildiği il ve ilçeler...

1 /4 Bugün, 30 Aralık 2024 Pazartesi günü için yurdun bazı bölgelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.

2 /4 BUGÜN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL OLDU?

Bugün (30 Aralık Pazartesi günü) Uşak ve Afyonkarahisar illerinin bazı ilçelerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verildi.

3 /4 Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, 30 Aralık 2024 Pazartesi günü bazı illerde okulların tatil edilmesine yol açtı. Özellikle Uşak ve Afyonkarahisar'da Valilik, öğrencilerin güvenliği ve ulaşımın zorluğu nedeniyle eğitime ara verme kararı aldı.